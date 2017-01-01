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Tümgeneral Özoğlu'dan, ETSO'ya iade-i ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'na (ETSO) iade-i ziyarette bulundu.

Tümgeneral Özoğlu'nu ETSO'yu ziyaretinde, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Tümgeneral Özoğlu, Başkan Yücelik'in makamında gerçekleşen ziyarette ETSO yöneticileriyle bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum'un stratejik konumu itibariyle tarih boyunca hem askeri, hem de ticaret anlamında Anadolu'nun kavşak noktasında bulunduğunu belirterek, bu sebeple de halkın ve ticaret erbabının her zaman askeri personelle sıcak ve samimi ilişkiler kurduğunu dile getirdi.

Geçmişte Erzurum'da askeri birliklerin sayısının daha fazla olduğunu ve bunun ilin ekonomik ve sosyal hayatına büyük katkı sağladığını anlatan Başkan Yücelik şunları söyledi; "Önceleri askeri birliklerimizin sayısının fazla olması, ticari anlamda şehrimize bir üniversite kadar fayda sağlıyordu. Ancak zamanla bu birliklerin sayısının azalması, ticari anlamda bizleri olumsuz etkiledi. Mesela, 55. Ağır Bakım Fabrikası şehrimize yıllardan beri hem ekonomik anlamda hem de istihdam anlamında büyük katkılar sağladı. Umut ediyoruz ki savunma sanayisi alanında benzeri merkezlerin ve askeri birliklerimizin sayısı fazlalaşır ve şehrimizin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesine eskisi gibi katkılar sağlar."

9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu ise, Erzurum'un her yönüyle kalkınmayı ve gelişmeyi hak ettiğini belirterek, bunun için şehrin bütün dinamiklerinin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Erzurum'un vizyonuna ve geleceğine katkı sağlayan herkesin önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydeden Tümgeneral Özoğlu, bu anlamda şehrin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan ETSO'nun da önemli bir misyon yüklendiğine dikkati çekti.

Ziyarette, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu'na ziyaretin anısına bir plaket sundu ve gümüş işlemeli Oltutaşı bir tespih hediye etti. Ziyaretin sonunda ETSO Yönetimi, Tümgeneral Özoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(ERZ-AA-Y)



26.04.2017 14:24:55 TSI

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