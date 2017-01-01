Karayolları Genel Müdürlüğü Personelinden Develi'ye Kültür Gezisi
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Karayolları Genel Müdürlüğü'nde görev yapan personeller, Develi ilçesinde düzenlenen kültür gezisine katıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü personeli, Yukarı Develi Mahallesindeki Ulu Cami, Seydi Şerif ve Dev Ali Türbelerini ziyaret eden heyet daha sonra Sultan Sazlığına ziyarette bulundu. Heyet ziyaretleri esnasında desteklerinden dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a ve Belediye personeline teşekkürlerini iletti.
(AÖ-Y)
26.04.2017 14:26:56 TSI
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