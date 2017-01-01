26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anasınıfı öğrencileri, KOSHİM Kütüphanesi'nde

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:24
Anasınıfı öğrencileri, KOSHİM Kütüphanesi'nde
Anasınıfı öğrencileri, KOSHİM Kütüphanesi'nde

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi'nde (KOSHİM) hizmet veren kütüphanede "Dünya Kitap Günü" dolaysıyla minik öğrencileri ağırladı.
Konyaaltı Hurma Yarbay Pınar İlkokulu'nun anasınıfı öğrencileri KOSHİM Kütüphanesi'nde okuma şenliği düzenledi. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında kutlanan Dünya Kitap Günü etkinlikleri kapsamında onlarca öğrenci, KOSHİM Kütüphanesi'nde kitap okuyup, çeşitli oyunlar oynadı. Yaşları 4 ile 5 arası 60 öğrenci, kütüphanede keyifli bir gün geçirdi.
Küçük yaşta ki öğrencilere kütüphane alışkanlığı kazandırmanın önemine değinen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında kutlanan Dünya Kitap Günü'nün de bu anlamda son derece önemli olduğunu bildirdi. Konyaaltı Belediyesi olarak her hafta bir grup öğrenciyi KOSHİM Kütüphanesi'nde ağırladıklarını ifade eden Muhittin Böcek son olarak kütüphanede, Hurma Yarbay Pınar İlkokulu'nun anasınıfı öğrencilerinin ziyaret ettiğini kaydetti. Muhittin Böcek, kütüphane ortamında kitap okuyan çocukların bu alışkanlığı ileriki yaşlarda da sürdüreceklerine inandığını söyledi.
(SÇ-SÇ-Y)

26.04.2017 14:32:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da FETÖ/PDY zanlısı gözaltına alındı
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Alanya Belediye Personeline başarı yöntemleri anlatıldı
YEREL

ALANYA BELEDİYE PERSONELİNE BAŞARI YÖNTEMLERİ ANLATILDI
2. Uluslararası Antalya Sinema Günleri
YEREL

2. ULUSLARARASI ANTALYA SİNEMA GÜNLERİ
ASAT birimler arası futbol turnuvası
YEREL

ASAT BİRİMLER ARASI FUTBOL TURNUVASI
Antalya'daki mobilyacı cinayeti
YEREL

ANTALYA'DAKİ MOBİLYACI CİNAYETİ
Antalya sinema günleri başlıyor
YEREL

ANTALYA SİNEMA GÜNLERİ BAŞLIYOR
Mermer ve doğal taş ihracatçılarına ücretsiz yük indirme imkanı
YEREL

MERMER VE DOĞAL TAŞ İHRACATÇILARINA ÜCRETSİZ YÜK İNDİRME İMKANI
ATB Nisan Meclisi toplandı
YEREL

ATB NİSAN MECLİSİ TOPLANDI
Barbaros'tan Bingöl'e kardeşlik köprüsü
YEREL

BARBAROS'TAN BİNGÖL'E KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ
Başkan Uysal Ermeneklilerle buluştu
YEREL

BAŞKAN UYSAL ERMENEKLİLERLE BULUŞTU
Kirişçiler Yoluna ilk asfalt
YEREL

KİRİŞÇİLER YOLUNA İLK ASFALT
Tarımda &quot;seferberlik&quot; çağrısı
YEREL

TARIMDA "SEFERBERLİK" ÇAĞRISI
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU

Tütüncü, camilerdeki çalışmaları inceledi
YEREL

TÜTÜNCÜ, CAMİLERDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Kızılarık'a yer altı konteyneri
YEREL

KIZILARIK'A YER ALTI KONTEYNERİ
Muratpaşa hentbol takımı yarı finalde
YEREL

MURATPAŞA HENTBOL TAKIMI YARI FİNALDE
Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Restoratif Diş Tedavi Uzman Hekimi Atandı
YEREL

ANTALYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE RESTORATİF DİŞ TEDAVİ UZMAN HEKİMİ ATANDI
Tütüncü çalışmaları inceledi
YEREL

TÜTÜNCÜ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
4. Uluslararası çocuk yetenek festivali
YEREL

4. ULUSLARARASI ÇOCUK YETENEK FESTİVALİ
'Lavik' Antalya'da
YEREL

'LAVİK' ANTALYA'DA
Önce nefes egzersizi yapıp sonra sınava girdiler
YEREL

ÖNCE NEFES EGZERSİZİ YAPIP SONRA SINAVA GİRDİLER
Evinin sundurmasında mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
YEREL

EVİNİN SUNDURMASINDA MAHSUR KALAN GENCİ İTFAİYE KURTARDI
FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI
&quot;Bulunduğumuz yerin üstünde bir kalitemiz var&quot;
YEREL

"BULUNDUĞUMUZ YERİN ÜSTÜNDE BİR KALİTEMİZ VAR"
EN ÇOK OKUNANLAR
Vahşi yaşam fotoğrafları
YAŞAM

LEOPAR BU KEZ SERT KAYAYA ÇARPTI!

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim