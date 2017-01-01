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Anasınıfı öğrencileri, KOSHİM Kütüphanesi'nde



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi'nde (KOSHİM) hizmet veren kütüphanede "Dünya Kitap Günü" dolaysıyla minik öğrencileri ağırladı.

Konyaaltı Hurma Yarbay Pınar İlkokulu'nun anasınıfı öğrencileri KOSHİM Kütüphanesi'nde okuma şenliği düzenledi. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında kutlanan Dünya Kitap Günü etkinlikleri kapsamında onlarca öğrenci, KOSHİM Kütüphanesi'nde kitap okuyup, çeşitli oyunlar oynadı. Yaşları 4 ile 5 arası 60 öğrenci, kütüphanede keyifli bir gün geçirdi.

Küçük yaşta ki öğrencilere kütüphane alışkanlığı kazandırmanın önemine değinen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında kutlanan Dünya Kitap Günü'nün de bu anlamda son derece önemli olduğunu bildirdi. Konyaaltı Belediyesi olarak her hafta bir grup öğrenciyi KOSHİM Kütüphanesi'nde ağırladıklarını ifade eden Muhittin Böcek son olarak kütüphanede, Hurma Yarbay Pınar İlkokulu'nun anasınıfı öğrencilerinin ziyaret ettiğini kaydetti. Muhittin Böcek, kütüphane ortamında kitap okuyan çocukların bu alışkanlığı ileriki yaşlarda da sürdüreceklerine inandığını söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



26.04.2017 14:32:18 TSI

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