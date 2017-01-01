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YİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demiruz:

- "Malatya yatırım yapılabilir bir il"



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde konuşan Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demiruz, Malatya'nın huzurlu ve ekonomisi iyi olan bir şehir olduğunu kaydederek, Malatya'nın yatırım yapılabilir bir il olduğunu söyledi.

Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demiruz, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya ekonomisi hakkında Başkan Demiruz ve üyelere bilgi verdi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ekonominin sekteye uğradığını aktaran Erkoç, "Bu ve diğer olumsuzluklara rağmen iş dünyasının fedakar çalışması gayreti neticesinde 2.9 büyümeyi gerçekleştirdik. Artık referandum da geri de kaldı, bizim iş dünyası olarak artık ekonomiye odaklanmamız lazım. Güçlü Türkiye için güçlü ekonomiye sahip olmamız lazım. Ben inanıyorum ki iş dünyası, 2017 ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi hedeflerine taşıma noktasında gerekli cesareti ve gayreti ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı. Başkan Erkoç, Malatya hakkında da bilgiler vererek, "Malatya son yıllarda sanayileşen bir il, kentin ticari altı yapısı ve sanayi alt yapısı bölge şehirlerinden biraz daha olumlu. Sosyal alt yapısı güçlü bir kentimiz var. Ulaşım noktasında ciddi noktalara sahip. Birinci ve ikinci organize sanayimizde şuanda 275 işletmemiz var ve tam istihdam sayısı yaklaşık 22 bin civarında. Tabi biz bununla da yetinmeyip üçüncü Organize Sanayiyi de faaliyete geçirdik. Bu Organize Sanayimizin alanı 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgelerimizin alanından daha büyük. Malatya'da yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız 10 yıl daha arazi sorunu yaşamayacak inşallah. Bunun yanında siyasilerimiz ve diğer kurumlarımız ile birlikte son dönemde güzel bir hava yakaladık. İnşallah yakaladığımız bu havayı fırsata çevirip Malatya'yı daha da büyüteceğiz" diye konuştu. YİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demiruz ise, Malatya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, YİSAD faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Demiruz, "YİSAD 2002 yılında kurulmuş bir sivil toplum derneği. Yurt dışında ve yurt içinde birçok il gezdik. Gittiğimiz yerlerde sanayici dostlarımızla bir araya geliyoruz. Daha önce gittiğimiz şehirlerde yatırım yapan arkadaşlarımız da oldu" dedi. Malatya'nın huzurlu ve ekonomisi iyi olan bir şehir olduğunu kaydeden Demiruz, 3 Organize Sanayi Bölgesi ve bir de mermer sanayisi ile birlikte Malatya'nın yatırım yapılabilir bir şehir olduğunu söyledi.

Malatya'nın 'Cazibe Merkezleri Programı'na alınmasının da çok önemli olduğunu söyleyen Demiruz, bu sayede yatırımların artacağını belirtti.

(BT-SD-Y)



26.04.2017 14:33:27 TSI

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