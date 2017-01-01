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Konya'da Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi paneli başladı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:25
Konya'da Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi paneli başladı
Konya'da Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi paneli başladı

(Fotoğraflı)

Barış Gök - İsmail Bulut
KONYA (İHA) - Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında Konya'da 21 şehirden gelen 92 panelist öğrencinin katılımıyla "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi: Mustafa Kutlu" panelin açılışı gerçekleştirildi.
Bir otelde düzenlenen ve üç gün sürecek olan panele, Konya protokolünün yanı sıra çok sayıda eğitimci ve öğrenci katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, projenin öğrenciler üzerindeki önemine dikkat çekti.
Eğitim üzerinde umutsuzluğa kapılmamasını isteyen Eski Tarım Bakanı ve Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, "Ortaöğretim ve lise dahil konuya eleştirisel baktığımızda bir ümitsizlik kaplıyor bizi. Yani geleceğimizle ilgili konuda çok ümitli olamıyoruz. Çünkü gördüğümüz tablo idealizmden uzaklaşmış, tamamen ferdi amaçlara yönelmiş bir genç nesil görüyoruz. Anadolu mektebinin, üniversitede başlayan çalışmaları milli eğitim bakan yardımcımızın katkılarıyla milli eğitimin bünyesine taşınmasından sonra gördüğümüz manzara ümitsiz olmak için hiçbir sebep yoktur. Maya çok sağlamdır. Bir kısım tutum ve davranışlarda bazı olumsuzluklarla karşılaşsak bile özü itibariyle çok sağlam" dedi.
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Selçuklu Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerle amacımız yeni nesle değerlerimizi hatırlatmak, inanıyoruz ki onlar bunu zaten biliyorlar. Bu kapsamda belediye olarak Selçuklu'daki tüm lise öğrencilerini günü birlik olarak Çanakkale'ye götürüyoruz, bu ruhu yaşamaları için. Bu konuda çok önemli partnerlerimiz var. Önemli kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz. İnşallah Konya öncü olmaya devam edecek. Biz de elimizden geldiği kadar bu tür faaliyetlere destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Gönül insanı, vefakar insanlara, samimi insanlara ihtiyacımız var. Günümüzde bu şekliyle gönüllülük esasına dayalı mektep oluşturmak herkesin harcı değil, kolay iş değil. Ortaklaşa iş yürütmek gerçekten ülkemizde sıkıntılı, sorunlu bir alan ama bunu başaran Sami ağabeyimiz var. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de, "Geleceği inşa edecek gençlerimizin yerli, milli, manevi değerlere haiz donanımlı bir şekilde yetişmeleri bu topraklarda yapılabilecek en önemli faaliyet olarak görüyoruz ve bu amaçla çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve şahsım olarak her zamanda söylediğim gibi bu projenin içinde ve destekçisi olacağız. Hak yolunda yürüyen Anadolu Mektebine çalışmalarında başarılar dilerim" şeklinde konuştu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise, Anadolu Mektebinin okumaya verdiği öneme dikkat çekerek, büyük Türkiye'yi, okuyan nesillerin oluşturacağını söyledi.
(İB-AH-Y)

26.04.2017 14:33:35 TSI
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