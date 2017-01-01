26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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AVM hırsızı yakayı ele verdi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:25
AVM hırsızı yakayı ele verdi

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesinde alışveriş merkezinde yer alan giyim mağazasından bir adet elbise ile süpermarketten temizlik malzemesi çalan A.T. isimli şahıs yakalandı.
19 Nisan 2017 saat 15.00 sularında Nazilli İsabeyli mahallesinde yer alan bir alışveriş merkezinden hırsızlık olduğu ihbarı üzerine, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen A.T isimli şahıs çaldığı eşyalar ile birlikte yakalandı.
Çalınan malzemeler mağaza sahiplerine iade edilirken, şüpheli A.T isimli şahıs adli makamlarca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
(OD-MB-Y)

26.04.2017 14:33:59 TSI
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