BEST'e onur ödülü

Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - TET-Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği "2016 yılı İhracat Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu. Yırcalı Holding kuruluşu olan Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş (BEST), Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları kategorisinde en çok ihracat yapan kuruluşlar arasında "Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında faaliyet gösteren Birlik'in ödül töreni geçtiğimiz gün yapıldı. Törende BEST A.Ş, Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları kategorisinde en çok ihracat yapan kuruluşlar arasında "Onur Ödülü"ne ödülüne layık görüldü. BEST'in ödülü fabrikanın Genel Müdür Dursun Özman'a takdim edildi.

BEST A.Ş Genel Müdürü Dursun Özman, "50. yılımızda İstanbul 3. Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi yerli mega-projelerine katkıda bulunduk. Bunun yanında rekabetçi ve teknolojik altyapımız sayesinde iki rekora imza attık. Dünyanın en büyük şönt reaktörünü ve fırın trafosunu Balıkesir'de Türk mühendisliği ve Türk iş gücüyle ürettik. Bütün bu projeler ihracattaki payımızı artırdı" şeklinde konuştu.

Ödül töreninde sektör temsilcilerine teşekkürlerini sunan TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise, "2016 yılında 10,2 milyar dolar olarak gerçekleşen Elektrik Elektronik Sektör ihracatı Türkiye ihracatında yüzde 7'nin üzerinde pay alıyor. Sektör, Türkiye'nin 2023 hedefine önemli katkı sağlıyor. İhracatta atılım yılı ilan edilen 2017 yılının ülkemiz adına önemli gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olmasını hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

TİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi de, "Atılım yılı ilan ettiğimiz 2017 yılında ihracatta sıçrama yapacağımız bir döneme gireceğiz. İnşallah, bu sıçrama sadece ihracatımızla da sınırlı kalmayacak. 2017 aynı zamanda Türkiye'nin önünün açılacağı ve her alanda büyük bir atılım gerçekleştireceği bir yıl olacak. Güven ve istikrar piyasalara hakim olacak. Üretim, istihdam ve yatırımlar yeniden canlanacak" şeklinde konuştu.

