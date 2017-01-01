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Çocuklara hayvan sevgisi aşılandı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Eğitim Alıyoruz Hayvanları Çok Seviyoruz Projesi" ile öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve hayvanlarla doğru iletişim kurmalarını sağlamak amacı ile Bilgi Evlerine kayıtlı öğrencilere eğitimler verdi. "Eğitim alıyoruz hayvanları çok seviyoruz" projesi kapsamında yaklaşık 5 ay süren eğitim çalışmalarında öğrenciler, geçici hayvan barınağına getirilerek hayvanlarla doğru iletişime dair bilgiler aldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında verilen eğitimlerden, kent genelindeki 15 Bilgievindeki öğrenciler yararlandı. Eğitimlerde öğrenciler, geçici bakımevindeki bölümleri gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Her hafta yapılan eğitimlerde, yaklaşık 550 kişiye eğitim verildi. Geçici Bakımevine gelen öğrencilere; ilk olarak triaj kısmından başlanarak sırasıyla pre-operatif bölüm, ameliyathane, laboratuar, sterilizasyon odası, röntgen-ultrason odası, post-operetif bölüm gezdirildi. Buralarda yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde anlatıldı. Bu bölümlerden sonra sırası ile yavruların bulunduğu 1.ünite ve yaralıların bulunduğu 2. ünite gezdikten sonra kısaca karantina bölümü ve etaplar hakkında bilgilendirmede yapıldı. Konferans salonuna alınan öğrencilere, "Hayvanlarla Doğru İletişim" sunumu yapıldı. Sunum sonunda karşılıklı soru-cevap şeklinde bilgilendirme yapmaya devam edildi. Ardından tekrar geldikleri takdirde sokak hayvanı sahiplenebilecekleri vurgulandı.

Sunum sonrasında, "Hayvanlarla Doğru İletişim" kitapçıkları dağıtıldı.

(RFK-Y)



26.04.2017 14:35:43 TSI

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