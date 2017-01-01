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YYÜ felsefe topluluğundan anlamlı yardım

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:34
YYÜ felsefe topluluğundan anlamlı yardım
YYÜ felsefe topluluğundan anlamlı yardım

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Felsefe Topluluğu öğrencileri köy okulunda okuyan öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal öğrencileri kampusten uğurlarken yaptığı açıklamada köy okulundaki öğrencilere yapılan yardımın çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimiz kendilerine yakışır bir etkinlik yapıyorlar. Köy okulundaki kardeşlerine kırtasiye yardımı yapmaları hem örnek olması açısından hem de ihtiyaç sahibi kardeşlerini unutmamaları bakımından önemlidir" dedi.
YYÜ Felsefe Topluluğu tarafından bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen yardımda Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan iki okuldaki 155 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Muradiye'nin Topuzarpa Mahallesindeki Milli Egemenlik İlkokulu ve Topuzarpa İlkokulu'ndaki öğrencilere yapılan yardım etkinliğine, Edebiyat Fakültesi Felsefe Topluluğu üyelerinden 25 öğrenci ve YYÜ Devlet Konservatuarından 6 öğrenci katıldı. Konservatuar öğrencileri tarafından verilen mini konser ile öğrenciler doyasıya eğlenirken etkinlik çekilen toplu fotoğrafın ardından son buldu.
Etkinlik öncesi YYÜ Rektörlüğü önünden yapılan uğurlamaya Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Kemal Demir'de katıldı.
(EKİP-ŞAK-Y)

26.04.2017 14:43:09 TSI
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