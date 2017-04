YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Köşk'te 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapılacak

Köşk'te 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapılacak



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Köşk Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle 30 Nisan 2017 Pazar günü Köşk'te 3.Geleneksel Rahvan At Yarışları yapılacak.

Geleneksel spor dallarından ve ata sporumuz olan rahvan at yarışlarının kuşaklar arası aktarılması ve yaşatılması amacıyla düzenleneceğini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadir Kılınç," Türk atçılık geleneklerinin kültür ve tarihi yaşatmak, bu mirası gelecek nesillere intikal ettirmek, biniciliğin gelişmesi ve yaygınlaştırılması, yapılan çalışmalara bilimsel ve teknik katkı sağlamak ve öncülük etmek için 30 Nisan Pazar günü Soğukkuyu Mahallesi Çay Kenarı Dört Değirmenler mevkiinde 09.00'da başlayacak olan yarışlarımıza tüm halkımız davetlidir." dedi.

26.04.2017 14:44:19 TSI

