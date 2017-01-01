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Başkan Eşkinat Cumhuriyet çocuklarını ağırladı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:38
Başkan Eşkinat Cumhuriyet çocuklarını ağırladı
Başkan Eşkinat Cumhuriyet çocuklarını ağırladı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini misafir etti. Cumhuriyet İlkokulu 4-D sınıfı öğrencileri, Başkan Eşkinat'tan belediyecilik konusunda bilgi aldı.
Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Eşkinat, öğrencilerin sorularına samimi cevaplar vererek gönüllerini kazandı.
Öğrencilerden birinin "En büyük projeniz nedir?" sorusunu, "Bizim en büyük projemiz Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü'dür," diye yanıtlayan Eşkinat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuk Kulübümüz Trakya'nın en büyük sivil toplum örgütü. Aynı zamanda Türkiye'deki en büyük çocuk kulübü. Yine Süleymanpaşa Belediyesi, UNICEF'in Çocuk Dostu Kentler listesinde yer alan ülkemizdeki 14 belediyeden birisidir."

"Çocuklarımıza yaptığımız yatırım bu kentin geleceğine yapılmıştır"
Çocuk Kulübü hakkında öğrencilere bilgi veren Eşkinat, "Kulübümüz bünyesinde çocuk korosu, çocuk tiyatroları, buz pisti, at binme gibi faaliyetlerimizin yanı sıra Süleymanpaşa Çocuk Meclisi gibi demokratik hak ve ödevlerimizin bilincini çocuklarımızda oluşturacak etkinliklerimiz var. Bu etkinlikleri arttırmayı hedefliyoruz. Planlarımız arasında Çocuk Kulübü'ne kendi mekanını kazandırmak da var. Hürriyet Mahallesi'ndeki Çocuk Ruh Sağlığı Merkezimizin yanında çocuklarımıza özel bir kafe açmayı planlıyoruz. Bütün bu etkinlikleri sadece 3 yaşında olan bir belediye olarak yaptığımızı unutmamak gerek. Biz çocuklarımıza yaptığımız yatırımı bu kentin geleceğine yapılmış kabul ediyoruz. Bu nedenle imkanlarımızı Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü için seferber ediyoruz" açıklamasında bulundu.

İade-i ziyaret sözü verdi
Öğrencilere Çocuk Kulübü'ne üye olup olmadıklarını soran Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, büyük bir çoğunluğun üye olduğunu öğrenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Henüz üye olmayan çocukların da üye olmalarını isteyen Eşkinat, çocuklara yönelik projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.
Yaklaşık bir saat süren görüşmenin sonunda Cumhuriyet İlkokuluna iade-i ziyarette bulunacağını söyleyen Eşkinat, çocuklarla geleneksel çocuk oyunlarını birlikte oynama sözü verdi. Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri de Eşkinat'a teşekkür etti.
(HLD-MK-Y)

26.04.2017 14:46:05 TSI
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