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Nilüfer'de yaya ve bisiklet yolu işgaline geçit yok



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya ve bisiklet yollarına araçlarını park edenlere göz açtırmıyor.

Zabıta ekipleri, düzenli olarak yaptıkları denetimlerde, araçlarını uygunsuz park eden sürücülere geçit vermiyor. Son olarak Beşevler, Çamlıca ve Görükle bölgelerinde yapılan denetimlerde araçlarını bisiklet ve yaya yollarına park eden 36 sürücüye 5 bin 326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 109 TL cezai müeyyide uygulandı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bisiklet sürücüleri, yayalar ve engellilerin haklarını korumak için sürdürdüğü denetimlerinden vatandaşlar memnun.

Zabıta ekipleri, sürücüleri önce uyarıyor, araçlarını yine de çekmeyen kişilere ceza kesiyor. denetimlerde 2016 yılında 2 bin 90, 2017 yılının ilk 3 ayında ise 514 işlem uygulandı.

(MŞ)



26.04.2017 14:47:32 TSI

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