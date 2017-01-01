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Trakyakent Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:42
Trakyakent Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti
Trakyakent Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti
- Encümen üyeleri belirlendi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği'nin (TRAKYAKENT) 2017 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti.
TRAKYAKENT Başkanı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yönettiği Genel Kurul'da gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Encümen Üyeleri, Kültür Komisyonu Üyeleri ve Plan Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimleri de yapıldı. Gizli oylama ile yapılan Birlik Encümen Üyeliği seçiminde Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı ve Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin TRAKYAKENT'in Encümenini oluşturdu.

Kültür komisyonu üyeleri kadınlardan oluştu
Olağan Meclis Toplantısı gündemi kapsamında Birlik Kültür Komisyonu Üyeleri ve Plan Bütçe Komisyonu Üyeleri de açık oylama ile seçildi. Buna göre Kültür Komisyonuna Muratlı Belediyesi Meclis Üyesi Aysel Altaç, Vize Belediyesi Meclis Üyesi Aynur Özbirge, Çerkezköy Belediyesi Meclis Üyesi Funda Serfiçe, Şarköy Belediyesi Meclis Üyesi Rengin Özeş ile Kapaklı Belediyesi Meclis Üyesi Nalan Çolak seçildi.
Seçimde Plan Bütçe Komisyonu da Vize Belediyesi Meclis Üyesi Serhan Top, Havsa Belediyesi Meclis Üyesi Numan Şen, Keşan Belediyesi Meclis Üyesi Bayram Şeker, Malkara Belediyesi Meclis Üyesi Afşin Turan ve Pınarhisar Belediyesi Meclis Üyesi Temel Ürek'ten oluştu.

"Trakya'daki belediyelerin de yanındayım"
Toplantının değerlendirme ve temenniler bölümünde konuşan Birlik Başkanı Kadir Albayrak, tüm üye belediyelerin yanlarında olduğunu belirtti. Başkan Albayrak "Bundan sonraki süreçte TRAKYAKENT'e yoğunluk vereceğiz. Siz değerli başkanlarım ve üyelerimiz ile birlikte Birliğimizi çok daha pozitif ve verimli hale getireceğimize inanıyorum. TRAKYAKENT ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Trakya'daki tüm belediyelerimizin yanındayım. Burada olduğunuz için hepinize teşekkür ederim" dedi.
Birarada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker de TRAKYAKENT üyelerini Kaynarca'da düzenleyecekleri etkinlik programına davet etti.
(HLD-MK-Y)

26.04.2017 14:51:11 TSI
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