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Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz: "Tabiatın kalbi Bolu, mutfağın da kalbi"



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da, 28-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Mutfak Günleri'nde, 6 ülkeden 450 aşçı yarışacak.

Bolu Belediyesi'nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bolu Valiliği ve Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği (YEPAD) ile organize ettiği 3. Bolu İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri Ukrayna, Romanya, Mısır, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 13, toplamda 450 yarışmacının katılımıyla bu hafta sonu yapılacak. Dünya Şefler Birliği (WACS) Başkanı Thomas Andreas Gugler ve yurtdışından gelen 36 jüri üyesi, 12 kategoride yarışacak yemek ustalarının hünerlerini değerlendirecek.

Etkinlikte dünyaca ünlü şefler Alan Payen, Anil Grover, Anna Gasanova, Dimithu Kumarasigne, Dragica Lukin, Eduardo Colonerus, Emrah Köksal Sezgin, Karlheinz Haase ve Hilmar Bragi Jonsson gibi önemli şeflerin jüri üyesi olacağı yarışmalarda ilk gün engelli kategorisinde yarışacak engelli mutfak ustaları, son gün ise genç ve çocuk kategorisinde geleceğin marifetli aşçıları hünerlerini sunacak.

'Mutfak Günleri'ni, Osmanlı ve Türk Mutfağını tüm dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat olarak değerlendiren Başkan Alaaddin Yılmaz, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bolu yıllar yılı zengin mutfağı ve eğitimli aşçıları ile Osmanlı mutfağına hizmet etti ve dünyaya nam saldı. Bolu Belediyesi olarak doğa, spor, sağlık ve kültür turizminde Türkiye'ye için öncü projeleri hayata geçirirken Bolu Mutfağını da unutmuyoruz. Aşçılar diyarı Bolumuzu mutfak kültürümüzü tanıtmak için Bolu İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri'ni üç yıldır düzenliyoruz. Uluslararası bu organizasyon Bolu'nun dünyaya açılan bir başka penceresi haline dönüştü. Tabiatın Kalbi olduğumuz kadar mutfağın da, lezzetin de kalbi olduğumuzu bir kez daha uluslararası alanda göstereceğiz. 'Mutfak Günleri' ile Bolumuz Osmanlı mutfağının yanı sıra uluslararası kategorilerde hazırlanan yemeklerle tam bir lezzet şölenine ev sahipliği yapacak. Yurtdışından ve Türkiye'den katılan 7'den 70'e 450 aşçı İzzet Baysal Caddemizde marifetlerini sergileyecek. Uluslar arası jürimizin değerlendirmesi sonunda dereceye girenlere ödüllerini 30 Nisan Pazar günü düzenlenecek törenle vereceğiz. Türkiye'den dünyaya nam salan Bolulu şefleri ve Mutfak Günlerimize katılacak dünya mutfağının ustalarını Bolu'da ağırlamanın ve lezzet durağı olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz."

(FC-İÇ)



26.04.2017 14:52:24 TSI

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