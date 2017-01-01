YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başiskele'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Başiskele'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

İlçe genelinde mahallelerde yol onarımı ve bakım çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Halkçı Sokak ve Güneyce Sokak'ta parke yol çalışması gerçekleştirdi. Başiskele Belediyesi altyapısı tamamlanan cadde ve sokakları yaptığı düzenleme çalışmalarıyla yeni görünümlerine kavuşturuyor. Başiskele halkının huzurlu ve daha kaliteli yaşam sürmesini sağlamak için vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve ekibi durmak bilmeden çalışıyor. Son olarak Damlar Mahallesi Güneyce Sokak ve Halkçı Sokak'ta başladığı parke yol çalışmalarını tamamlayan ekipler iki sokağı 910 metrekare parke taşıyla kapladı.

(İG-İÇ)



26.04.2017 14:53:19 TSI

NNNN

