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Akpınar tesisinde kapasite yükseltmesi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:55
Akpınar tesisinde kapasite yükseltmesi
Akpınar tesisinde kapasite yükseltmesi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ilçelerine su temin eden Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde kapasite yükseltme çalışması yaparak yaz mevsimi öncesinde önlemlerini aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisalılara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ, Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin su ihtiyacını karşılayan Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde kapasite arttırma çalışması gerçekleştirdi. Arıtma grubunda yapılan çalışma sayesinde tesiste üretilen ham suyun arıtılma kapasitesi yüzde 20 oranında yükseltildi. Manisa'nın yüzde 70'ini besleyen tesisin arıtma kapasitesinin daha üst seviyelere çıkarılmasıyla birlikte yaz aylarında artan kullanım nedeniyle yaşanabilecek yetersiz su sıkıntısının önüne geçilecek.
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, amaçlarının Manisalı'ya kesintisiz su temini olduğunun altını çizerek, "Kapasitesini yüzde 20 oranında arttırdığımız Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisimizde, sondaj kuyularımızdan elde ettiğimiz suları arıtma işlemine tabi tutuyoruz. Ilıca ve Akpınar'da bulunan sondajlarımızdan çıkan su, öncelikle 4 bin 200 ton kapasitesindeki ham su depomuzda toplanıyor. Ardından arıtma grubuna pompalanan su, Klor ve Demir 3 bileşenleri yardımıyla arıtılarak Sağlık Bakanlığı'nın insani amaçlı tüketim kriterlerine uygun hale getiriliyor. Arıtılmış suyun Fidanlık içme suyu depomuza aktarılması sonucunda ise su, modern isale hatları üzerinden sağlıklı şekilde şehir şebekesine ulaştırılıyor. Manisa'yı büyük bir kısmını besleyen tesisimizin arıtma kapasitesinde yaptığımız çalışmayla da vatandaşlarımızın yaz aylarında yaşaması olası su sıkıntısını önlemeyi amaçlıyoruz" dedi.
(AY-Y)

26.04.2017 15:03:55 TSI
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