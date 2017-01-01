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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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TBB'den Uludere Belediyesine iş makinesi desteği

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:56
TBB'den Uludere Belediyesine iş makinesi desteği
TBB'den Uludere Belediyesine iş makinesi desteği

(Fotoğraflı)

Ayaz Müldür
ŞIRNAK (İHA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Şırnak'ın Uludere Belediyesine yeni bir iş makinesi hibe edildi.
Uludere Belediye Başkan vekili Fatih Yakınoğlu, Türkiye Belediyeler Birliğine yapmış oldukları girişimler sonucunda belediyeye kepçe hibe edildiğini söyledi. Yakınoğlu, "İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda belediyemize kepçe kazandırdık. İlçemiz halkına her türlü belediye hizmetlerini daha verimli bir şekilde sunabilmemiz için bu tip ekipmanlar zorun hale gelmektedir. Sağ olsunlar talebimiz Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hızlı bir şekilde yerine getirildi. Bugün itibariyle iş makinesi belediyemizin hizmetine girmiştir. Bu iş makinesi daha etkin ve verimli bir şekilde Uludere halkına hizmet sunmamıza vesile olacaktır. Belediyemize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.
(AYZ-MP-Y)

26.04.2017 15:04:24 TSI
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