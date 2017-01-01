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Melen su park 6 ay içinde bitecek



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin vizyon projesi olan "Melen Su Park 1. Etap" için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in "Düzce'nin Akciğeri" olarak nitelediği alanda proje detayları ortaya çıkmaya başladı.

Düzce'nin ve Düzce Belediyesinin vizyon projelerinden biri olan "Melen Su Park 1. Etap" inşaatında çalışmalar devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in de yakından takip ettiği inşaat alanında proje detayları şekillenmeye başladı. Proje içeriğinde yer alan çelik asma köprünün büyük bir kısmı tamamlanırken Park içinde yer alacak spor, oyun ve mesire alanlarının da ilk düzenlemeleri yapılıyor. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in 'Düzce'nin Akciğeri' olarak nitelendirdiği alandaki çalışmaların 6 ay içinde bitirilmesi planlanıyor.

(TT-AY)



26.04.2017 15:05:00 TSI

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