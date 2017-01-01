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Başiskele'de çöpler yeraltına inmeye devam ediyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kurulan Yeraltı Çöp Konteyner İmalathanesinde üretim devam ediyor.

Evsel atıkların toplanmasında kullanılan çöp konteynerlerinin oluşturduğu görüntü kirliliği ve kötü koku yer altı çöp koyteynerleriyle ortadan kalkıyor. Yaya kaldırımlarının kenarlarına konmasından doğan olumsuzlukları da içinde bulunduran çöp sorununu ortadan kaldırmak için uygulamaya alınan hidrolik düzenekli yer altı çöp konteynerlerinin sayısı gün geçtikçe giderek artıyor. İlçe genelinde nüfusun yoğun olduğu yerleşim alanlarına üretilen konteynerler monte ediliyor.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın atıkların yerin altında muhafaza edilmesi projesi Kocaeli'de ilk olarak Başiskele'de hayata geçmişti ve belediye öz kaynaklarıyla bu zamana kadar 91 noktaya 2 bin 400 litre hacimli 3 bacalı yeraltı çöp konteyner sistemi monte etti. Seri üretimi devam eden konteynerlerden son olarak Serdar Mahallesi'ne 2 adet yeraltı çöp konteyner sistemi yerleştirildi.

(AY)



26.04.2017 15:07:30 TSI

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