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Bisiklet yollarına detaylı inceleme



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından yapımı devam eden bisiklet yolları Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi tarafından detaylı incelemeden geçirildi.

Düzce Belediyesi tarafından belli alanlarda yapımı tamamlanan ve bazı mahallelerde de yapımı devam eden bisiklet yolları Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından incelendi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy ve Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Özyörük'ün inceleme gezisi yaptığı Uzunmustafa Mahallesi bisiklet yolu güzergahında bisiklet kullanımının gözle görülür derecede arttığı tespit edildi. Düzce şehir merkezinde bisiklet yolları yapımına devam edileceğini belirten Başkan Yardımcısı Yenersoy Sağlık Bakanlığı tarafından hibe edilecek bisikletler için de görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

(TT-AY)



26.04.2017 15:05:45 TSI

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