26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Devrek'te odalarından kan bağışı kampanyası

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:00
Devrek'te odalarından kan bağışı kampanyası
Devrek'te odalarından kan bağışı kampanyası

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf Sanatkarlar Odası üyeleri kan bağışında bulundular.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Devrek Ticaret ve Sanayi odası ile Devrek Esnaf Odası ile Kızılay işbirliği ile hayata geçirilen kan bağlı gerek üyeler ve gerekse vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler.
Devrek Cumhuriyet Alanına kurulan Kızılay çadırında kan bağışında bulunan üyeler ve vatandaşlara teşekkür eden TSO Başkanı Ertan Cıvak ve Esnaf Odası Başkanı İsmet Akdemir ortaklaşa yaptıkları basın açıklamasında, "Odalarımız ve Kızılay ile işbirliği ile hayata geçirdiğimiz kan bağışı kampanyasına gerek üyelerimiz ve gerekse vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdiler. Kan her zaman lazım olan bir ihtiyaçtır. Malum önümüz Ramazan ayı bu ayda kan bağışı oldukça düşük olmaktadır. Bizde odalar olarak Ramazan öncesi böyle bir program düzenledik bu kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştular.
(FE-AY)

26.04.2017 15:08:45 TSI
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