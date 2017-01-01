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Araç Belediyesinden iş ve istihdam atağı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:01
Araç Belediyesinden iş ve istihdam atağı

İlhan Yazan
KASTAMONU (İHA) - Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, ilçede iş imkanı sunacak, istihdam alanı oluşturacak, ilçe ekonomisine ekonomik ivme ve canlılık kazandıracak bir iş yerinin ilçede konumlanması amacıyla bir süredir İstanbul'da sürdürmekte olduğu ikili görüşmeler olumlu sonuç verdiğini açıkladı.
Yaklaşık 150 kişiye istihdam alanı oluşturacak bayan bluz ve ceket üretimi yapan firmanın 15 gün içerisinde Araç Kültür ve İş merkezi binasında faaliyete geçmesini beklediklerini söyleyen Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, "İlçemizin en önemli konularından biri olan iş ve istihdam konusunda çözümler üretebilmek, ilçemizin ve ilçe insanımızın ekonomik yaşantısına katkı sağlayabilmek amacıyla bir süredir İstanbul'da faaliyet gösteren bir firma ile yaptığımız ikili görüşmeleri olumlu bir neticeye ulaştırdık. Bayan ceket ve bluzu üzerine faaliyet gösteren firma ile yer konusunda ve firmanın konumlanmasında gerekli diğer konularda mutabakat sağlanarak firmanın ilçemize gelişini gerçekleştirdik. Klasik belediyecilik anlayışının dışında ilçemiz insanına iş imkanı ve ilçemize ekonomik hayat kaynağı olacak çalışmalarda bizim için en önemli görevlerden biri. Bizler bu görevi de en iyi şekilde yerine getirmek için tüm gücümüzle çabalıyoruz. Yaklaşık 150 insanımıza ekmek kapısı olacak bir iş yerini ilçemize kazandırabilmekten dolayı mutluyum" dedi.
(Vİ-AY)

26.04.2017 15:09:16 TSI
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