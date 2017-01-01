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Datça'da Uluslar arası Rally etkinliği

- Bu Yıl 85.'si düzenlenecek Uluslararası Rally organizasyonu Muğla'nın Datça ilçesi Ak-Tur tatil sitesinde gerçekleştirilecek. Etkinlik öncesi Vali amir Çiçek başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Valisi Amir Çiçek Başkanlığında Datça Aktur Kamp sahasında gerçekleştirilecek olan "85. Uluslararası Rally" etkinliğine ilişkin görüş ve önerilerin değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Amir Çiçek, Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Serkan Öçalmaz, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik, Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı eski Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu katıldı.

Datça Aktur Kamp sahasında düzenlenecek olan "85. Uluslararası Rally" organizasyonunu desteklediklerini belirten Vali Çiçek, organizasyonun Muğla'nın tanıtımı açısından önemli olduğunun altını çizdi. Muğla'daki alternatif turizm çeşitliliğinden bahseden Vali Çiçek, Muğla'nın doğa ile iç içe karavan ve kamp turizmi yapmak isteyenler için bulunmaz bir yer olduğundan bahsetti. Vali Çiçek, "ilimize her yıl deniz, hava ve karayoluyla gelen yedi milyonun üzerindeki misafirlerimizin, ilimiz içindeki konaklama, seyahat ve diğer aktivitelerini huzur, güven ve sağlık içerisinde tamamlamaları için çalışıyoruz" dedi.

Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Metanet Çulhaoğlu kamp turizmi hakkında Vali Çiçek'e bilgi vererek, kamp turizminin esas amacının seyahat etmek olduğunu ve kamp yapılan bölgenin kültürünü öğrenmek olduğunu söyledi. Çulhaoğlu, Türkiye Kamp ve Karavan Derneği'nin FICC'ye dört yıl önce yapmış olduğu müracaatla bu yıl 85'incisi yapılacak olan organizasyonun, Türkiye'de yapılmasının onaylandığını ve 39 ülkeden 74 derneğin üyelerinin katılımı ile Datça'da Aktur Kamp sahasında 17-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

(BT)



26.04.2017 15:10:54 TSI

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