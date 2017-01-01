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Nasreddin Hoca'nın torunları ecdadı ile buluşmaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi'nin kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında, ilçe genelindeki tüm lise 11. sınıf öğrencilerini Çanakkale gezisine gönderme organizasyonu devam ediyor.

'Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor' adıyla başlatılan projede, Çanakkale gezisine katılmak isteyen 11. sınıf öğrencilerinden üçüncü grup düzenlenen törenle Çanakkale'ye uğurlandı. Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı'ndaki yapılan uğurlama törenine, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Belediye Meclis Üyeleri, okul idarecileri ve veliler katıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilk kafilede 4 otobüsle 172 öğrenci, ikinci kafilede 8 otobüsle 344 öğrenci, üçüncü kafilede ise 4 otobüsle 172 öğrenci gönderilen gezide öğrencilere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Çanakkale Zaferi Yıldönümü münasebetiyle bu yıldan başlayarak her yıl tüm lise 11.sınıf öğrencilerini Çanakkale gezisine gönderme kararı aldıklarını belirten Başkan Akkaya, "Bugün 'Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor' projemizin üçüncü öğrenci kafilesini Çanakkale'ye uğurluyoruz. İnşallah Akşehirimizdeki tüm 11. Sınıf öğrencilerimizi Çanakkale'ye göndereceğiz. Akşehirli gençlerimiz, Nasreddin Hoca'mızın torunları Çanakkale'de ecdadıyla buluşup, onlara bir Fatiha okuyup, bu vatanı bizlere bırakan ecdadımızın neler çektiğini, orada nasıl kahramanlıklar gösterdiğini, nasıl bir destan yazdığını iliklerine kadar hissedecekler. Bu sayede bu vatanın onlara emanet olduğu idrakiyle vatan bayrak ve ezan uğruna gerekirse bu vatan için onlarda canlarını feda etmekten çekinmeyerek, bu vatana daha fazla sahip çıkacaklar. 15 Temmuz'da yapılan darbe girişiminde de gördük ki 16 -18 yaşında birçok gencimiz tankların önüne atıldılar, şehit oldular. Bu gençlerimizi asla unutmuyoruz, böyle gençlerimizin yetişmesi ve bu Çanakkale ruhunun diri tutulması için bu projemizi uygulamaya aldık" diye konuştu.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de, böyle güzel bir proje için Akşehir Belediyesini tebrik ederek, "Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi kapsamında 11. sınıf öğrencilerimizi belediyemizin imkanlarıyla Çanakkale'ye uğurluyoruz. Gençlerimiz; Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yerlerini gezerken, Çanakkale'de ecdadımızın yaşamış olduğu kahramanlıkları, orada yaşanan gerçekleri bizzat yerinde görerek müşahede edecekler ve onlardan ders çıkararak kendileri de onlardan geleceğe yönelik bir takım dersler almış olacaklar. Böyle bir imkanı sağladıkları için Değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, sevgili öğrencilerimize de hayırlı, uğurlu yolculuklar diliyorum" diye konuştu.

Geziye katılan öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Türk, Başkan Akkaya ve beraberindekiler daha sonra otobüsleri el sallayarak Çanakkale'ye uğurladı.

Akşehir Belediyesi'nin 'Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor' projesi kapsamında her hafta sonu 11. sınıf öğrencileri için Çanakkale gezileri düzenlenmeye devam edileceği belirtildi.

(CF-AH-Y)



26.04.2017 15:12:41 TSI

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