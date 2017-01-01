Adliye çalışanları futbol turnuvasında ter dökecek
Adem Karagöz
HATAY (İHA) - Hatay Barosu tarafından organize edilen futbol turnuvası başladı.
Hatay Barosu Halı Saha Turnuvası'nda avukat, mübaşir, katip ve koruma şube ekipleri de yer alıyor.
Turnuvanın ilk maçında, Lucho-Modern Kölelik takımları ile Nurullah Trabzon-Cebri İcra takımları karşılaştı.
Sporun kardeşlik anlamıyla dostluk ve dayanışma amacıyla gerçekleştirilen turnuva 25 Mayıs'ta sona erecek. Turnuvada 3 grupta 12 takım yer alıyor.
Turnuva sonunda kazanan takım, İskenderun Barosu ile şampiyonluk maçı yapacak.
(ADM-Y)
26.04.2017 15:13:48 TSI
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