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Adliye çalışanları futbol turnuvasında ter dökecek



Adem Karagöz

HATAY (İHA) - Hatay Barosu tarafından organize edilen futbol turnuvası başladı.

Hatay Barosu Halı Saha Turnuvası'nda avukat, mübaşir, katip ve koruma şube ekipleri de yer alıyor.

Turnuvanın ilk maçında, Lucho-Modern Kölelik takımları ile Nurullah Trabzon-Cebri İcra takımları karşılaştı.

Sporun kardeşlik anlamıyla dostluk ve dayanışma amacıyla gerçekleştirilen turnuva 25 Mayıs'ta sona erecek. Turnuvada 3 grupta 12 takım yer alıyor.

Turnuva sonunda kazanan takım, İskenderun Barosu ile şampiyonluk maçı yapacak.

(ADM-Y)



26.04.2017 15:13:48 TSI

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