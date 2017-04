YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehitkamil'de dereceye giren 102 sporcu ödüllendirildi

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 36. Geleneksel Satranç Turnuvasında 17 farklı kategoride yarışan ve yaş gruplarında ilk 6 dereceye girmeye hak kazanan 102 sporu ödüllendirildi.

17 farklı kategoride 790 lisanslı sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Şehitkamil Belediyesi 36. Geleneksel Satranç Turnuvasında 6 tur sonrasında dereye girmeye hak kazanan satranç ustaları, Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen ödül töreninde kupalarına kavuştu.

102 sporcunun ödül kürsüsü mutluluğu yaşadığı törende her yaştan ve her kesimden sporcu gruplarının varlığı, satranç branşına gönül vermiş teknik adamları oldukça mutlu etti. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencileri tarafından icra edilen ney dinletisi ile başlayan ödül töreni, kupa sevinçlerinin ardından adeta bayram yerine dönüştü. Kendileri için hazırlanan şampiyonluk köşesinde başarının haklı gurunu yaşayan şampiyonlar, balon şov ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bir kez daha büyük bir coşku ile kutladı.

"Şampiyonluklar büyük emekler sonucunda geliyor''

36. Geleneksel Satranç Turnuvası ödül töreninde satranç branşında elde edilen her şampiyonluğun, her başarının büyük emekler sonucunda elde edildiğini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, dereceye giren sporcular ve salonu dolduran misafirlere hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde kurumlar arası işbirliğiyle organize edilen 36. Geleneksel Satranç Turnuvasında 17 farklı kategoride dereceye giren 102 sporcumuzu gönülden tebrik ediyorum. Zeka ve sosyal gelişime büyük fayda sağlayan satranç sporunda elde edilen tüm başarılar, büyük emekler sonucunda geliyor. Geleneksel hale getirdiğimiz satranç turnuvalarında işin perde arkasında da oldukça büyük bir emek var. Belediyemiz bünyesinde görevli teknik arkadaşlarımız, il temsilciğimiz bünyesinde görev yapan hakemlerimiz ve organizasyon kurulu maçların sorunsuz bir ortamda yapılması, sonuçların sağlıklı ve adil olabilmesi adına hummalı bir çalışmaya imza atıyor. Bu yüzden emeği geçen herkese müteşekkirim. Sporcularımızın elde ettiği başarılarda büyük bir pay değerli anne ve babaların. Bundan sonraki süreçte de akıllı hamlelerin büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum. Şampiyonlara spor hayatlarında başarılar diliyorum."

"Öğrencilikten öğretmenliğe giden yol Şehitkamil'den geçti"

Şehitkamil Belediyesi Satranç Eğitim Merkezinde öğrenci olarak başlayan ve şu anda profesyonel antrenörlük ve hakemlik yapan bir çok satranç severin olduğunu dile getiren Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, "Şehitkamil Belediyemiz branşımıza özgü yüksek organizasyon kabiliyeti ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra teknik görevli yetiştirilmesi konusunda da her zaman en büyük destekçimiz. Şehitkamil Belediyesi Sürekli Satranç Eğitim Merkezinde satranç branşına öğrenci olarak başlayan, şuanda antrenör ve hakemlik görevleriyle aramızda bulunan bir çok arkadaşımız var. Sanırım branşımızın en güzel özeliklerinden biri de bu. Her yaştan, her kesimden öğrencimiz, dostlarımız aramızdalar. Katkı ve büyük desteklerinden dolayı bir kez daha Şehitkamil Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

