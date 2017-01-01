YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Atatürk Mahallesindeki park yenilendi

Atatürk Mahallesindeki park yenilendi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'ndeki park yenilendi. Çevre düzenleme ve yeşillendirme çalışmaları sonrası mahalle sakinlerinin hizmetine sunulan park, mahalleliyi memnun etti.

İlçe genelindeki tüm parkların bakım ve onarımlarını aksatmadan devam ettiren Şehitkamil Belediyesi, daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe oluşturabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk Mahallesi'ndeki parkı revize eden Şehitkamil Belediyesi, daha nitelikli ve geniş bir parkı halkın hizmetine sundu. Mahalle sakinlerinin keyifli zamanlar yaşayabilmesi için yapılan yeni parkın içerisinde; çocuk oyun gurubu alanı, spor alanı, yeşil alan, yürüyüş parkuru, oturma bankları bulunuyor. Hizmete yeniden açılan parkı kullanan vatandaşlar, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Çalışmalar kısa sürede tamamlandı''

Parkta yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Atatürk Mahalle Muhtarı Erdal Adanacıoğlu, hizmetlerin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Muhtar Adanacıoğlu, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun mahallemizde yeşil alan ve ağaçlandırma konusunda çok güzel çalışmaları var. Yapılan alanlarda aileler gelip oturuyor. Çocuklar, oyun alanlarında oynuyor. Spor yapmak isteyenler spor yapıyor. Başkanımız, yeşil alana çok önem veriyor. Parkımızda çocuk oyun gurubu alanı, spor alanı, yeşil alan, yürüyüş parkuru, oturma bankları var. Ailelerin gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri nitelikli bir alan yapıldı. Parkta yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Mahallelimiz yeni parkına kavuştu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarımızı güvenle ve rahatça oynatabileceğiz''

Atatürk Mahalle sakini Faruk Özusta, Şehitkamil Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla sunduğu imkanların memnuniyet verici olduğunu söyledi. Özusta, "Şehitkamil Belediyemizin yaptırdığı bu park, çocuklarımızı güvenle getirebileceğimiz, rahatça oynatabileceğimiz bir alan oldu. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde bizlere bu tür imkanlar sağladığı için Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ederiz. Şehitkamil Belediyemiz, anne ve babaların çocuklarıyla keyifle zaman geçirecekleri bir alan sağladı" ifadelerini kullandı.

(OE-Y)



26.04.2017 15:20:40 TSI

NNNN

