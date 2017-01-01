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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:

- "Cephe restorasyonuyla turizme katkı sunuyoruz"



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Yapıları tarihi mimari dokuya uygun hale getirmek için çalışmalarını Haleplibahçe mahallesinde sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekiplerini denetleyen Belediye Başkanı Çiftçi, "Eski Urfa'yı ortaya çıkararak turizme katkı sunmak istiyoruz. Kadim Mimarimize ve kültürümüze katkı sunmak istiyoruz" dedi.

Halil-ü Rahman havzasında çalışmaların sürdüğünü belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kudem Şube Müdürlüğü şehrimizin estetiği, çevre düzenlemesini, restorasyonu, rölevesi çalışmalarında önemli işlere imza atıyor. Haleplibahçe Mahallesindeki evlerin cephe düzenlenmesi ve iyileştirme çalışması başlanmış durumdadır. Bir şehrin estetiğini ve mimarisini bu tür çalışmalarla ortaya çıkarabilmek mümkündür. Sadece merkezde değil, diğer bölgelerde de çalışmalar yapıyoruz. Divanyolu bölgesini ahşaptan cephe düzenlenme çalışmamız başlayacak. Yine Büyükşehir olarak Halil-ü Rahman zemin düzenleme çalışmaları başlıyor. Halil-ü Rahmanın alt yapısını da komple yenileme yapılarak Şanlıurfa'mıza yakışır bir hale getireceğiz. Bu havzada çalışmalarımız sürüyor. Kızılkoyun'da çalışmalarımız devam ediyor. Kale eteği projesi bitmek üzere. Müzenin yanında çok güzel bir park çalışması yapıyoruz. Şanlıurfa'yı eski Urfa'yı ortaya çıkararak turizme katkı sunmak istiyoruz. Kadim Mimarimize ve kültürümüze katkı sunmak istiyoruz" dedi.

Çiftçi, 2017 yılı Şanlıurfa'nın altın yılı ve bölgenin parlayan yıldızı olacağını sözlerine ekledi.

(AK-OE-Y)



26.04.2017 15:23:09 TSI

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