26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:14
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:
- "Cephe restorasyonuyla turizme katkı sunuyoruz"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Yapıları tarihi mimari dokuya uygun hale getirmek için çalışmalarını Haleplibahçe mahallesinde sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekiplerini denetleyen Belediye Başkanı Çiftçi, "Eski Urfa'yı ortaya çıkararak turizme katkı sunmak istiyoruz. Kadim Mimarimize ve kültürümüze katkı sunmak istiyoruz" dedi.
Halil-ü Rahman havzasında çalışmaların sürdüğünü belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kudem Şube Müdürlüğü şehrimizin estetiği, çevre düzenlemesini, restorasyonu, rölevesi çalışmalarında önemli işlere imza atıyor. Haleplibahçe Mahallesindeki evlerin cephe düzenlenmesi ve iyileştirme çalışması başlanmış durumdadır. Bir şehrin estetiğini ve mimarisini bu tür çalışmalarla ortaya çıkarabilmek mümkündür. Sadece merkezde değil, diğer bölgelerde de çalışmalar yapıyoruz. Divanyolu bölgesini ahşaptan cephe düzenlenme çalışmamız başlayacak. Yine Büyükşehir olarak Halil-ü Rahman zemin düzenleme çalışmaları başlıyor. Halil-ü Rahmanın alt yapısını da komple yenileme yapılarak Şanlıurfa'mıza yakışır bir hale getireceğiz. Bu havzada çalışmalarımız sürüyor. Kızılkoyun'da çalışmalarımız devam ediyor. Kale eteği projesi bitmek üzere. Müzenin yanında çok güzel bir park çalışması yapıyoruz. Şanlıurfa'yı eski Urfa'yı ortaya çıkararak turizme katkı sunmak istiyoruz. Kadim Mimarimize ve kültürümüze katkı sunmak istiyoruz" dedi.
Çiftçi, 2017 yılı Şanlıurfa'nın altın yılı ve bölgenin parlayan yıldızı olacağını sözlerine ekledi.
(AK-OE-Y)

26.04.2017 15:23:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Rakkalılardan PYD'ye tepki
YEREL

RAKKALILARDAN PYD'YE TEPKİ
Yenice mahallesinden Ekinci'ye teşekkür
YEREL

YENİCE MAHALLESİNDEN EKİNCİ'YE TEŞEKKÜR
Sinek Ve Sivrisinekle Mücadele Start Aldı
YEREL

SİNEK VE SİVRİSİNEKLE MÜCADELE START ALDI
Şanlıurfa'da yıkım gerginliği
YEREL

ŞANLIURFA'DA YIKIM GERGİNLİĞİ
Viranşehir Şehirlerarası İlçe Otogar sahası asfaltlandı
YEREL

VİRANŞEHİR ŞEHİRLERARASI İLÇE OTOGAR SAHASI ASFALTLANDI
Demirkol Yunus Emre İlkokulunda incelemelerde bulundu
YEREL

DEMİRKOL YUNUS EMRE İLKOKULUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Haliliye belediyesi bağımlıların mesken tutuğu yapılara geçit vermiyor
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİ BAĞIMLILARIN MESKEN TUTUĞU YAPILARA GEÇİT VERMİYOR
Şanlıurfalı küçük güreşçilerden büyük başarı
YEREL

ŞANLIURFALI KÜÇÜK GÜREŞÇİLERDEN BÜYÜK BAŞARI
Şanlıurfaspor, ligde kalacağına inanıyor
YEREL

ŞANLIURFASPOR, LİGDE KALACAĞINA İNANIYOR
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da çocuğa işkence iddiası
YEREL

GÜNCELLEME - ŞANLIURFA'DA ÇOCUĞA İŞKENCE İDDİASI
Kocasının satırla yaraladığı kadın öldü
YEREL

KOCASININ SATIRLA YARALADIĞI KADIN ÖLDÜ
Miniklerin sergisi yoğun ilgi gördü
YEREL

MİNİKLERİN SERGİSİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Şanlıurfa'da marka değerleri belirleme çalıştayı düzenlendi
YEREL

ŞANLIURFA'DA MARKA DEĞERLERİ BELİRLEME ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Şanlıurfa'da sokakta bebek bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA SOKAKTA BEBEK BULUNDU

Gençlerden şehitlere vefa yürüyüşü
YEREL

GENÇLERDEN ŞEHİTLERE VEFA YÜRÜYÜŞÜ
Şanlıurfalı esnaf doların düşmesini bekliyor
YEREL

ŞANLIURFALI ESNAF DOLARIN DÜŞMESİNİ BEKLİYOR
Motosikletin çarptığı Suriyeli yaralandı
YEREL

MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI SURİYELİ YARALANDI
Şanlıurfaspor, beraberliğe sevinemedi
YEREL

ŞANLIURFASPOR, BERABERLİĞE SEVİNEMEDİ
Havaların ısınmasıyla alt yapı çalışmalar start aldı
YEREL

HAVALARIN ISINMASIYLA ALT YAPI ÇALIŞMALAR START ALDI
Hayvan hırsızlarına karşı özel ekip
YEREL

HAYVAN HIRSIZLARINA KARŞI ÖZEL EKİP

Haliliye'den Göktepe ve Sefalı mahallelerinde yol çalışması
YEREL

HALİLİYE'DEN GÖKTEPE VE SEFALI MAHALLELERİNDE YOL ÇALIŞMASI
Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı
YEREL

ŞANLIURFA'DA 2 TERÖRİST YAKALANDI
Zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi
YEREL

ZABITA EKİPLERİ OKUL KANTİNLERİNİ DENETLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU PAYLAŞTI: KONSERVATUVAR YILLARI, EN SAĞDAKİ KIZ GİBİ OLAN BENİM

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Engin Altan Düzyatan oğlunun fotoğrafını paylaştı