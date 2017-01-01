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Başkan Akkaya'dan, belediye personeline herse ikramı



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, personel arasındaki birlik ve beraberliği artırmak, daha verimli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla belediyede çalışan tüm personele Akşehir'in geleneksel bir yemeği olan herse ikramında bulundu.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Başkan Akkaya'nın yanı sıra Belediye Meclisi Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, memurlar, işçiler ve taşeron işçiler katıldı.

Herse ikramı etkinliğinde bir konuşma yapan Başkan Akkaya, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, "Yoğun bir kış dönemi geçirdik, son 56 yılın en güzel bereketli kar yağışı oldu. Bu yoğun kış döneminde kar temizliği çalışmalarında birçoğunuz görev aldı. Bu görevi yüzümüzün akıyla tamamladık hamdolsun, hepinize teşekkür ediyorum. Aralık ayında Türkiye genelinde yapılan bir anket çalışmasında vatandaşlarımızın belediye çalışmalarından memnuniyet oranı yüzde 81 olarak belirlenmiş. Bu konu içinde sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu oranları yüzde 91'lere yüzde 100'lere çekmek için gayret edeceğiz. Bu 81 oranı gerçekten güzel bir oran ve edindiğimiz bilgilere göre birçok yerde karşılaşılmayan bir memnuniyet oranı. Her şey takımla, aile bütünlüğü ve takım hareketiyle olur. Belediye başkanı tabi ki direksiyondadır. Hani toplumumuzda derler ya ön teker nereye giderse arka tekerlerde oraya gider diye, elbette ki takım kaptanının önemi büyük ama takım kaptanı takımı olmadan tek başına hiçbir şey yapamaz. En tabandaki çalışan arkadaşlarımızdan başlayarak şeflerimiz, müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımızla beraber gayet uyumlu bir takım çalışmasıyla böyle başarılarda gelir. Elhamdülillah yüzde 81 oranı gayet güzel bir oran, bunu ben bir başarı olarak addediyorum ve sizleri kutluyor, teşekkür ediyorum. Bu oranı yükseltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bu oranı yükseltmek demek, Akşehirimize, Nasreddin Hoca'nın torunları olan Akşehirlilerimize daha çok hizmet etmek demek, onların daha çok memnuniyetini, daha çok duasını almak demek. Dua almak demek de hem bu dünyamız için, hem öbür dünyamız için güzel bir kazanım. Aldığımız maaşları ve rızkımızı daha çok helal ettirmek, çocuğumuzu, ailemizi helal rızıkla beslemek ve onlarında başarılı ve sağlıklı olması için bir vesile demek. Bunların hepimiz bilincinde ve inancındayız. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

(CF-AH-Y)



26.04.2017 15:24:57 TSI

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