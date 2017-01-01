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Pamukkale futbol şöleninde ikinci tur heyecanı başlıyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:18
Pamukkale futbol şöleninde ikinci tur heyecanı başlıyor
Pamukkale futbol şöleninde ikinci tur heyecanı başlıyor

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen "Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni İlkbahar 2017 Halı Saha Futbol Turnuvası"nda ilk tur oynanan 30 maçla tamamlandı. Turnuvadaki ikinci tur maçları 27-28 Nisan günlerinde oynanacak.
Pamukkale Belediyesinin geleneksel hale getirdiği "Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni İlkbahar 2017 Halı Saha Futbol Turnuvası"nda ilk tur heyecanı sona erdi. 42 mahalleden 61 takımın katılımı ile başlayan maçlara belediye tarafından yapılan halı sahalar ev sahipliği yapıyor. Turnuvada yapılan 30 maçta takımlar toplam 385 gole imza attı.
Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni İlkbahar 2017 Halı Saha Futbol Turnuvası'nın ilk turu 21, 24 ve 25 Nisan tarihlerine oynanan 30 maçla tamamlandı. Küçükderespor'un fikstür gereği maç oynamadan tur atladığı turnuvanın ilk gününde Kınıklıspor, Aktepespor, Karşıyaka Gol ve Ötesi, Akdere Akkurtspor, Anafartalar Kardeşlerspor, Pamukkale Sağırlarspor, Kaplanlar Merkezspor, Gözlerspor, Akköy Çerkezspor ve Karahayıtspor ikinci tura çıkan ekipleri oldu. İkinci günde oynanan maçlar sonunda rakiplerini geride bırakan Çeşmebaşıspor, PAÜ Karahayıt, Uzunpınarspor, Karakova Bomcular, Karakova Vatanspor, Tekkeköyspor, Dokuzkavaklarspor, Pamukkalespor, Zeytinspor ve Kayıhan Gençlikspor ikinci tura yükseldi. Son gün ise tr atlayan 10 takım 15 Mayıs Fikirtepespor, Egeli İplik Develispor, Aktepe Gençlikspor, Deliktaş Anadoluspor, Zeytinköy DTS, 15 Mayıs Atadem Demirçelik, Korucukspor,Kuşpınar Kalınkozspor,Dost Fatih 1453 ve Kurtluca Örenspor oldu.
(MT-

26.04.2017 15:26:31 TSI
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