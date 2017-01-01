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Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Eğitimini Alan 27 Kursiyere Sertifikaları Verildi



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından Kayseri, Niğde ve Nevşehir'den 27 kursiyerin katıldığı Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Eğitimi son buldu. Eğitim sonrasında katılımcılara sertifikaları verildi.

Eğitim ile ilgili olarak bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, "Eğitmenlerimiz Dr. Fatma Hasdıraz İlhan, Dr. Fatma Gündoğan, Dr. Pınar Yaman, Dr. Fatih Karahan, Hemş. Ayşe Dağlı, Prm. Zeynep Benli, Prm. İslam Köseoğlu tarafından eğitimler verildi. Eğitime ilimizden 10, Nevşehir ilinden 5, Niğde ilinden 7, Kayseri Kamu Hastaneleri Birliğinden 5 katılımcı olmak üzere toplamda 27 personele Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Eğitimi verilmiştir. Eğitim boyunca katılımcılara EKG okuma ve yorumlama, İleri Havayolu Açma Teknikleri, Acil Olgularda Temel Yaşam Desteği, Algoritmalar konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen doğrultuda bilgiler verilmiştir" dedi.

Dr. Kılıç, "Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen 4 günlük teorik ve uygulamalı eğitimin ardından son gün yazılı ve uygulamalı sınavlarla eğitim sona ermiştir. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri verilerek kapanış yapıldı" diye konuştu.

(AÖ-Y)



26.04.2017 15:28:16 TSI

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