YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ERULDER'den 10. Uluslararası öğrenci buluşması

ERULDER'den 10. Uluslararası öğrenci buluşması



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir olan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), 10. Uluslararası Öğrenci Buluşmasını 22 Nisan'da başladı.

Ülkeler arası kardeşlik köprüleri kurması yönüyle bütün dünyada örnek gösterilen buluşmanın bu yıl ki teması "Rengimiz Türkiye Hazırız Geleceğe" oldu. Buluşmanın amacı kardeş coğrafyaları bir araya getirirken kültürel bağları hem sağlamlaştırmak hem yenilerini inşa etmek.

DEV ORGANİZASYON 22 NİSAN'DA BAŞLADI

UDEF ve ona bağlı derneklerin gönül birliğiyle gerçekleştirdiği organizasyon kapsamında 20 ayrı ülkede 55 ayrı buluşma düzenlenecek. Bu buluşmalar sayesinde dünyanın dört bir yanından öğrenim görmek için Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenciler hem kendi kültürlerini tanıtma fırsatı bulacak hem başka kültürleri tanıma imkânı elde edecek.

En nihayetinde ise her kültüre ait renkler Türkiye'nin kültürel zenginliği içinde kendine yer bulacak.

İlk buluşma 22 Nisan'da yurtdışında Gana ve Kosova'da, ülkemizde ise Kütahya'da Haymeana Uluslararası Öğrenci Derneğinin ev sahipliğinde eş zamanlı olarak düzenlenecek.

10. Uluslararası Öğrenci Buluşmasının taçlandırılacağı final programı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla İstanbul'da yapılacak.

Türkiye'nin en büyük STK'larından Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nu (UDEF) ve ona bağlı derneklerin dünyaya örnek teşkil eden organizasyonun amacını ve organizasyonun içeriğini UDEF Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat anlattı.

GENEL BAŞKAN BOLAT: "SOSYAL BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLIYORUZ"

Uluslararası öğrenci buluşmalarını, Türkiye'de okuyan öğrencilerin kendi kültürlerini ülkemize taşıyarak halkımızla paylaşmasına ortam hazırlamak amacıyla yaptıklarını belirten Genel Başkan Bolat, iyi ilişkilerin Türkiye'nin uluslararası imajına da katkı sağladığını vurguladı.

Bolat sözlerine şöyle devam etti: "Uluslararası öğrenci buluşmalarını uluslararası öğrencilerimizi ve onların kültürel zenginliklerini Türkiye'de tanıtmak için, toplumumuzu onların varlığından haberdar etmek için yapıyoruz. Geçmişe baktığımızda insanlar sokakta gördüğü her siyahîyi, saat satmaya gelen, her çekik gözlüyü turist, her renkliyi farklı zannettikleri için uluslararası öğrencilere yardımcı olmuyorlardı ve yabancı gözüyle bakıyorlardı. Biz öğrenci buluşmasını bu aradaki perdeyi kaldırmak ve bu gelecek inşa edecek olan öğrencilerimizi tanıtmak için yaptık ve mümkün olduğunca da meydanlara halka dokunacak şekilde girdik biz bu çalışmalara. Bakın hemen her şehrimizde; Kayseri'de, Bursa'da, Artvin'de, Van'da uluslararası öğrenciler var. Dünyanın dört bir tarafından gelmişler ve sizin şehrinizde okuyorlar, Türkçe de öğreniyorlar. Şimdi bunu göstermek için biz meydanlarda etkinlikler yapıyoruz".

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'de öğrenim gördüğü her yerde ve aynı zamanda Türkiye'den mezun olan öğrencilerinde kendi ülkelerinde buluşmalar yapılacağını dile getiren Bolat, dev organizasyonun içeriğini ise şöyle paylaştı:

"Bu sene buluşmalarımızı 55 ayrı noktada yapacağız. Türkiye genelinde Edirne'den Van'a, Kars'tan Antalya'ya varıncaya kadar öğrenci buluşmalarını tüm şehirlerimizde ve yurtdışında 20 ülkede yapmak hedefimiz. Geçen sene Türkiye ile beraber 7 ülkede yapmıştık. Bu yıl İngiltere'den Güney Kore'ye, Güney Afrika'dan Kazakistan'a varıncaya kadar İslam coğrafyasının en önemli ülkeleri ve uluslararası öğrencilerimizin mezun olduğu diğer ülkelerde de öğrenci buluşmaları gerçekleştireceğiz. 22 Nisan'da yurtdışında Gana ve Kosova'da, ülkemizde ise Kütahya'da Haymeana Uluslararası Öğrenci Derneği'nın organize ettiği program ile başlıyoruz ve 13 Mayıs'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla finali gerçekleştireceğiz."

Erzurum'daki 10.Uluslararası Öğrenci Buluşması 29/30 Nisan günlerinde Yakutiye Kent Meydanında yapılacağını kaydeden Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) Başkanı Ergün Halis, tüm Erzurumlu hemşerilerimi Yakutiye Kent Meydanına davet ediyorum. dedi.

Bu yıl 50 ülkeden 2300 öğrencinin katılacağı buluşma renkli görüntülere sahne olacak. Azerbaycan'dan Moğolistan'a , Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar onlarca ülke kendi kültürlerini tanıtma imkanı bulacak. Buluşmada sahne gösterilerinin yanında, ülke yemekleri ve daha birçok etkinlik Erzurumluyla buluşacak. Şiirlerin, şarkıların, folklor oyunlarının sahneleneceği buluşma iki gün sürecek.

(ERZ-AT-Y)



26.04.2017 15:34:45 TSI

NNNN