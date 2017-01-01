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Selçuk Üniversitesi, Suudi Arabistan ile iş birliği planlıyor



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KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Suudi Arabistan'dan gelen heyeti makamında ağırladı.

Eğitim ve yatırım alanlarında iş birliklerinin konuşulduğu ziyarete, El-Aleyyani Ticaret Grubu Başkanı ve Suudi Arabistan İç Hac ve Umre Organizasyon Bürosu Genel Müdürü Muhammed Bin Sa'd El-Aleyyani, Suudi Arabistan İslam İşleri Bakanlığı Mekke bölgesi Cami İnşaat Müdürü ve Fıkıh Aği Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Adnan Hadi Aljamal, VAİD Uluslararası Yüksek İdari Danışmanlık Hizmetleri Merkezi Müdürü STK'lar ve Stratejik Planlama Uzmanı Dr. Rabah Abdurrahman Al-Salama, AİRBUS Uzay ve Havacılık Şirketi Uzman VAİD Uluslararası Yüksek İdari Danışmanlık Hizmetleri Merkezi Danışmanı Saeed Ali Alzahrani, Ümmül-Kura Üniversitesi Eğitim İşleri Enstitüsü Temsilcisi ve Av. Ali Bin El-Gamidi Group Uluslararası Hukuk Hakemi Doç. Dr. Abdullah Albasheeri, Afrikan Quality Institute Danışman Üyeleri, Ümmül-Kura Üniversitesi Uzman Eğitimcileri ve Konya Eski Milletvekili Servet Turgut katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Suudi Arabistan'dan gelen misafirlerimizle ileride yapmayı planladığımız eğitim ve yatırım iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Üniversitemizde eğitim almaları için Suudi Arabistan'dan üniversitemize lisans ve lisansüstü eğitimlerde öğrenci değişim iş bilirliği konusunda görüş alış verişinde bulunduk. Türkiye'nin sağlık, ziraat ve hayvancılık alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istiyorlar. Bu konuda Selçuk Üniversitesi de iş birliğine aracı olacak. Üniversite olarak biz de elimizden gelen desteği vermeyi planlıyoruz. Tüm bunların yanında aynı zamanda reform iş birlikleri ve Konya'nın yükselen değerleri de tanıtılması hedefleniyor. Bu değerlerimizin kalkınmaya olan katkısı ve üniversitemizde gerçekleştirecekleri yatırımlar konusunda da fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

(AH-Y)



26.04.2017 15:34:52 TSI

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