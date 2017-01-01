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Ağrı Milli Eğitimden Afrika ve Suriye'ye yardım projesi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:33
Ağrı Milli Eğitimden Afrika ve Suriye'ye yardım projesi
Ağrı Milli Eğitimden Afrika ve Suriye'ye yardım projesi

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Afrika ve Suriye'ye yardım toplamak amacıyla başlatılan "Afrika ve Suriye'ye Yardım" projesi kapsamında liselere kumbara dağıtıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'İnsanlığın Umudu Ol Kampanyası' altında 'Afrika ve Suriye'ye Yardım' projesi başlatıldı. Proje kapsamında kentte bulunan liselerde yardımlaşma duyarlılığını artırmak amacıyla bir program düzenlendi. Kongre ve Kültür Merkezi salonunda yapılan programa Vali Yardımcısı Ahmet İhsan Çiğil, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, İl Müftü Vekili Harun Aydoğdu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri Kutbeddin Kaya ve Murat Karakurt, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı. Programda ilk olarak öğrenciler tarafından Afrika ve Suriye'de yaşananları videolarla anlatıldı. Öğrencilerin okuduğu şiirler izleyenlere duygulu anlar yaşattı. 'Afrika ve Suriye'ye Yardım Projesi'ne destek olma çağrısında bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, "Biz Kurtuluş Savaşı'ndayken nasıl diğer milletler bize yardımcı olduysa, bugün biz de zor durumda kalan mazlum Afrika ve Suriye halkına yardım için buradayız. Mübarek Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde, toplayacağımız yardımlarla o mağdur ve mazlum insanların sofralarına bir parça ekmek ulaştırmanın huzur ve mutluluğunu yaşayabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle herkesi duyarlı olmaya çağırıyor ve yardımlarınızı bekliyoruz"dedi. Program, Vali Yardımcısı Ahmet İhsan Çiğil, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve İl Müftü Vekili Harun Aydoğdu tarafından kentte bulunan lise okul müdürlerine kumbara dağıtılmasıyla son buldu.
(AG-Y)

26.04.2017 15:41:30 TSI
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