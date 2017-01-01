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İncesu Belediyesi tarihine sahip çıkıyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - İncesu Belediyesi İlçe merkezinde yer alan tarihi Karamustafa Paşa Külliyesinin içeresinde yer alan Kervansaray, Han, Hamam, Camii ve Arastanın Restorasyon ç alışmaları kapsamında aydınlatma yapıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 2007 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarına dair şu bilgileri verdi:

"İlçemizin simgesi olan Karamustafa Paşa Külliyesinin Restorasyon çalışmaları 2007 yılında başlamıştı. Bizlerin girişimleri ile Kervansaray, Han, Hamam kısmının Restorasyon çalışmaları yapılmıştı, ancak Arasta kısmı kişi mülkiyetinden dolayı yapılamamıştı. Daha sonra uzun uğraşlar sonrası buradaki mülkiyeti olan vatandaşlarımızdan gerekli muvaffakiyetleri alınarak 1670 yılında yapılan Karamustafa Külliyesinin Arasta çarşı kısmında Restorasyon çalışmalarını 2017 Mart ayı sonu itibariyle tamamlanmıştır. Ayrıca bu tarihi mekânların ışıklandırılması da Led ışıklarla yapıldı. Sadece arasta kısmının değil Külliye içerisindeki, Hamam, Camii ve Karamustafa Paşa Kervansarayının ışıklandırma çalışmaları da yapılıyor. İlçemiz içerisinde Belediyemiz tarafından yapılan parkların Led ışıklarla aydınlatma çalışmalarına 2016 yılında başlamıştık, 2017 yılı içerisinde de İlçe merkezi ve Örenşehir mahallesinde toplam 5 parkımızın aydınlatma çalışmalarını tamamladık. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarımızı inşallah vatandaşlarımız iyi günlerde kullanırlar."

(SK)



26.04.2017 15:52:03 TSI

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