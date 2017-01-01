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Antalya'da asker adaylarına kınaları yakıldı

- Antalya'nın Alanya ilçesinde 1997 tertip asker adayları için asker uğurlama programı düzenledi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya Belediyesi, 1997 tertip asker adayları ve aileleri için asker uğurlama töreni düzenledi. Törende, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, asker adaylarının kınasını yaktı.

Alanya Belediyesi tarafından 1997 tertip asker adayları ve aileleri için Eşgilik Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Alanya Müftüsü Mustafa Topal, oda başkanları, muhtarlar, asker adayları ve aileleri katıldı.



"Mehmetçik olmak onurdur"

Alanya Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşları ile eşlik ettiği tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende konuşan Emekli Albay Esap Yaşar Yılmaz, "Bugün burada hayatlarınızın en mutlu anlarından birini yaşıyorsunuz. Evlatlarınız bugünden itibaren TSK bünyesine dâhil oluyor. Mehmetçik bu vatan uğruna çocuğunu beşikte, eşini tarlada bırakıp vatan savunmasına koşanların ortak adıdır. Onlara güven duyunuz. Ne mutlu size bu kahramanları yetiştirdiğiniz için. Mehmetçikler bu ocak peygamber ocağı. Bu ocak vatanına milletine güvenenlerin toplandığı bir yer. Bu ocakta ben değil, biz var. Mehmetçik olmak onurdur." dedi.



Yücel: "Onlar birer kahraman olacak"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, asker uğurlamanın Türk milletinin geleneklerinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek şunları söyledi; "Çocuklarımızı askere göndermek her anne-baba için bir onurdur. Evlatlarımızın bu mutlu, anlamlı ve kutsal gününe katılarak onlara güç verdiniz. Çocuklarımızı vatana, millete hayırlı birer evlat olarak yetiştiren tüm anne ve babalara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Onlar kendilerine verilen bu zorlu görevi başararak, yeri geldiğinde vatanı ve bayrağı için canlarını feda etmekten çekinmeyen birer kahraman olacaklardır."



"Bu vatan sizlere emanet"

1997 tertip asker adaylarına seslenen Başkan Yücel, "Vatan, millet ve vazife uğruna canınızı feda etmeye yemin edeceksiniz. Bu vatan sizlere emanet. Sizler vatanı bekledikçe, korudukça, görevlerinizi layıkıyla yerine getirdikçe, milletimiz huzurlu ve güvende olacaktır. İnşallah hepiniz hayırlı bir şekilde teskerelerinizi alıp, ailelerinizin yanına döneceksiniz. Mehmetçik unvanı sizlere, ailenize, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."



Asker adaylarının ellerine kına yakıldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, konuşmasının ardından askere gidecek 1997 tertip asker adaylarına anneleri ile birlikte kınalarını yaktı. Kına töreninin ardından kürsüye gelen asker adayı Mevlüt Ünal, 1997 tertip askerler adına yaptığı konuşmasıyla ayakta alkışlandı. Ardından kürsüye gelen Burak Yıldırım askere gidecekler adına temsili olarak kütüğe plaket çaktı. Alanya Müftüsü Mustafa Topal'ın askerler için yaptığı dua töreninin ardından Başkan Yücel, asker adaylarına ilk karavanalarını ikram etti.

(SÇ-SÇ-Y)



26.04.2017 15:52:22 TSI

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