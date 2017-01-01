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Kozlu minik ressamları sergide buluştu



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Kozlu Halk Eğitim Merkezi ve Esas 67 Burda iş birliği ile 4 farklı ilkokul tarafından hazırlanan resim sergisine ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Kozlu Halk Eğitim Merkezi ve Esas 67 Burda iş birliği ile 4 farklı ilkokul tarafından 3 aylık bir sürede hazırlanan resim sergisi açıldı. Sergiye, Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mansur Gök, Esas 67 Burda AVM Genel Müdürü Kubilay Cem Kabacan ve davetliler katıldı. AVM girişinde açılışı gerçekleştirilen serginin açılışının Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mansur Gök yaptı.

24- 25 Nisan tarihleri arasında açık kalan resim sergisinde 4 faklı ilkokulu kapsayan resim kurusuna ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

(SÖ-SÖ-Y)



26.04.2017 15:54:10 TSI

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