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Google ve TOBB Dijital Atölye Projesi eğitimi KTO'da yapıldı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:53
Google ve TOBB Dijital Atölye Projesi eğitimi KTO'da yapıldı
Google ve TOBB Dijital Atölye Projesi eğitimi KTO'da yapıldı
- KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:
- "Dijital teknolojilerden uzak kalmak mümkün değil"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından üyelerine yönelik 'Google ve TOBB Dijital Atölye Projesi' eğitimi düzenlendi.
KTO Eğitim Salonu'nda düzenlenen eğitimde konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "İnternet ve dijital teknolojiler 20. Yüzyılın en önemli keşfi olmuş ve 21. Yüzyılı iletişim çağı haline getirerek insan yaşamını etkisi altına almıştır. Dijital teknolojiler son yıllarda yaşanan gelişmeler ile çok hızlı bir şekilde günlük hayatın ve iş yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Baş döndürücü bir hızla gelişen ve gün geçtikçe hayatın her alanında etkisini daha fazla hissettiren dijital teknolojilerden uzak kalmak artık mümkün değildir. Bu durum yaşamın her alanını yeniden şekillendirdiği gibi hızlı ekonomik büyüme yarışında yer alan tüm aktörlerin küresel anlamda bir adım öne çıkabilmesinde de yeni adımlar atmasını gerekli kılmıştır" ifadelerini kullandı.
E-ticaretin önemli olduğunu kaydeden Başkan Hiçyılmaz, "E-ticaretin her geçen gün arttığı günümüzde küresel ekonomik yapı kobilerimizin ve işletmelerimizin hatta en ufak ticarethanelerimizin bile kendisini yenilemesini zaruret hale getirmiştir. Teknolojiye uyum sağlayarak ve beraberinde dijital yapıyı kurarak becerilerini artırma yoluna giden şirketler ekonomik yapı içerisinde kendilerini iyi konumlandırabilir hale gelmişlerdir" dedi.
Eğitimde, Google temsilcileri tarafından KTO üyelerine proje hakkında bilgiler verildi.
(AG-AÖ-Y)

26.04.2017 16:01:14 TSI
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