Suçunu itiraf eden FETÖ sanığına 3 yıl hapis

Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında by lock kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve suçunu itiraf eden doktora 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık doktor H.H.Y. ile avukatı katıldı.

Etkin pişmanlıktan faydalanarak tüm bildiklerini Savcılığa anlatan sanık H.H.Y., "Etkin pişmanlıkta verdiğim ifadelerim doğrudur. By lock programını kullandım. FETÖ'yü dini bir cemaat olarak biliyordum. By lock programı bir hafta kurulu kaldı, daha sonra kaldırdım. Asistanlık yıllarımda oturmalarına katılırdım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık H.H.Y.'ye etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

26.04.2017 16:02:00 TSI

