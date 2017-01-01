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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Ölmek üzereyken bulunan kedi sağlığına kavuştu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:54
Ölmek üzereyken bulunan kedi sağlığına kavuştu
Ölmek üzereyken bulunan kedi sağlığına kavuştu

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da ölmek üzereyken bir vatandaş tarafından bulunan kedi Bolu Belediyesi veterinerleri tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.
Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler, geçtiğimiz günlerde mide çıkışında tıkanma olan sokak kedisini başarılı bir ameliyatla hayata bağladı. Ölmek üzereyken duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine bulunan kedi, ameliyatının ardından eski sağlığına kavuştu.
Fiziki yapısı, personeli, modern ameliyathanesi ve başarılı veteriner hekimleri ile Türkiye'nin sayılı Hayvan Barınakları arasında yer alan Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Barınağı, bugüne kadar sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirdiği birçok proje ve başarılı birçok ameliyat ile onların hayata tutunmasında önemli rol oynadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri, son olarak gerçekleştirdikleri ameliyat ile ölmek üzere olan bir kedinin hayatını kurtardı. Ameliyat edilen kedi, kısa bir rehabilitasyonun ardından eski sağlığına kavuştu.
(FC-İÇ)

26.04.2017 16:03:05 TSI
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