26 NİSAN 2017
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Akhisar'da minik kramponlar hünerlerini sergiledi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:05
Akhisar'da minik kramponlar hünerlerini sergiledi
Akhisar'da minik kramponlar hünerlerini sergiledi

(Fotoğraflı)

Barış Gezici
MANİSA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor'un alt yapısı tarafından organize edilen futbol şenliğinde 11 ve 12 yaş olmak üzere 4 takım iki grupta mücadele verdi.
Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor'un alt yapısı tarafından organize edilen futbol şenliği Akhisar Belediye Şehir Stadyumunda yapıldı. 30 dakika üzerinden tek devreli yapılan futbol şenliğinde Akhisar Belediyespor, Salihli Belediyespor, Soma 301 Karaelmas ve Turgutluspor takımları mücadele verdi. İlk olarak U11 takımlar sahada yer aldı. Saat 10.00'da başlayan ilk karşılaşmalarda Akhisar Belediyespor rakibi Turgutlu Egelispor'u 4-1 yenerken, Soma 301 Karaelmasspor ise rakibi Salihli Belediyespor'u 3-0 yendi. Günün ikinci maçında saat 10.35'de Turgutlu Egelispor rakibi Salihli Belediyespor'u 3-0 yenerken Soma 301 Karaelmas rakibi Akhisar Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. U11 takımlarının son karşılaşması saat 11.10'da başladı. Akhisar Belediyespor rakibi Salihli Belediyespor'u 4-1 yenerken Soma 301 Karaelmas ile Turgutlu Egelispor golsüz berabere kaldı.
İkinci kategoride ise aynı 4 takımın 12 yaş grupları karşılaştı. İlk karşılaşmada saat 11.45'de Akhisar Beleidyespor rakibi Turgutlu Egelispor'u 2-0 mağlup ederken Salihli Belediyespor rakibi Soma 301 Karaelmas'ı 4-0 yendi. Saat 12.20'de başlayan karşılaşmada ise Salihli Belediyespor ise Turgutlu Egelispor 1-1 kalarak birbirine üstünlük sağlayamadı. Akhisar Belediyespor ise rakibi Soma 301 Karaelmas'a gol yağdırdı ve 6-0 mağlup etti. Günün son maçında Akhisar Belediyespor bu defa rakibi Salihli Belediyespor'a gol yağdırdı ve 6-0 maçı kazandı. Turgutlu Belediyespor ise rakibi Soma 301 Karaelmas'ı 4-1 mağlup etti.
U11 kategorisinde Soma 301 Karaelmas şampiyon olurken U12 kategorisinde ise Akhisar Belediyespor şampiyonluğu göğüsleyen takım oldu. Karşılaşmaların arından Akhisar Belediyespor alt yapı sorumlusu Harun Tayfun ve aynı zamanda karşılaşmalara hakemlik yapan alt yapı teknik direktörleri katılımcı öğrencilere katılım sertifikası takdim etti.
(BG-AY-Y)

26.04.2017 16:13:58 TSI
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