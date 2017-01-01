YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Osmaneli'de 9 konağın restorasyon projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan hibe alındı

Osmaneli'de 9 konağın restorasyon projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan hibe alındı



(Fotoğraflı)



BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi evler, konaklar Osmaneli Belediyesi'nin çabaları ve Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile birer birer yenileniyor.

Osmaneli'nde turizmin canlanması olmazsa olmazlardan olan tarihi evlerin ve konakların tadilatları devam ediyor. Osmaneli Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan talep ettiği restorasyon ve uygulama yardımları 9 konak için onaylandı. Konakların restorasyonu için konak sahipleri ile sözleşme imzalandı. Osmaneli'nde bulunan tarihi 9 konak için hibe krediler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek. Bunların haricinde Osmaneli Belediyesi'ne ait 23 konağın restorasyon çalışmaları da devam ediyor.

Konak sahipleri ile gerçekleşen sözleşme imza töreninde konuşan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 975 yıldır kesintisiz Türk şehri olan Osmaneli'nin geçmişten bugüne kalan birçok tarihi değeri olduğunu belirterek, "Atalarımız bu güzel değerleri bizlere miras olarak bırakmış. Bu mirasa sahip çıkmak, onları korumak ve gelecek nesillere aktarmak da bizlerin görevi. Göreve geldiğimiz günden bu yana Osmaneli'nin tarihi değerlerine sahip çıkıyoruz. Belediyemize ait 23 konağımızın yenileme çalışmaları devam ediyor. Yine bugün burada sözleşmelerini imzaladığımız 9 konağımız için Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan hibe alıyoruz. Aynı şekilde tarihi kiliseyi Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla restore ettireceğiz. Osmaneli ilçemiz geçmişin mirasını üzerinde taşıyan, bu miras ile birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyen bir şehirdir. Bu şehre burada yaşayan herkesin sahip çıkması gerekiyor" dedi.

(CKT-DA-Y)



26.04.2017 16:14:38 TSI

NNNN

