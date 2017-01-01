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Çatıksuspor'dan Başkan Memiş'e ziyaret



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Bu sezon Bayburt Amatör Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyerek önümüzdeki sezon Bayburt'u Bölgesel Amatör Lig'de( BAL) temsil etmeye hak kazanan Çatıksuspor Başkanı Bahri Oğul ve yönetim kurulu üyeleri ile Çatıksu Köyü Muhtarı Halit Emre Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ettiler.

Çatıksuspor'un Bayburt'u Bal Liginde en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını ifade eden Başkan Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çatıksuspor'a Bölgesel Amatör Lig'de başarı temennisinde bulundu.

Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Memiş'e teşekkür eden Kulüp Başkanı Oğul ile köy muhtarı Emre ise çalışmalarında başarı dileklerinde bulunarak, Çatıksuspor atkısı ve flaması hediye ettiler.

(YY-AT-Y)



26.04.2017 16:15:38 TSI

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