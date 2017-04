YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kürtün Belediye hizmet binası törenle açıldı

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan ve 3,3 milyon TL'ye mal olan yeni Belediye Hizmet Binası ve Sosyal Tesisler düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İlçe merkezi girişinde yapımı tamamlanan bina için düzenlenen tören öncesinde çalan kemençe eşliğinde horon oynayan vatandaşlara Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz da eşlik etti.

Törene Vali Okay Memiş, eski Adalet ve Milli Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Milletvekili Hacı Osman Akgül, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, İller Bankası Trabzon Bölge Müdürü Salih Devran, Kürtün Kaymakamı Mehmet Durgut, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Şiran Kaymakamı Murat Özdemir, Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, GTSO Başkanı İsmail Akçay, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Vali Memiş, Gümüşhane'nin özellikle son 14 yılda çok büyük hizmetler aldığını, 52 tüneliyle tüneller şehri, baraj ve göletler şehri haline geldiğini söyledi. Vali Memiş, Belediye hizmetlerinin yapmakla bitmediğini, Gümüşhane'deki bütün Belediye başkanlarına yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

Eski Adalet ve Milli Savunma Bakanı Sungurlu da Kürtün'e katır üzerinde geldiği günler olduğunu hatırlatarak, "Yapılan yatırımları, hizmetleri görmemek haksızlık olur. Zor günlerdeyiz. Ülkemizin etrafında, dünyanın her tarafında ve ülkemizin içinde problemler var. Bunun için hepimiz birbirimize karşı husumet içinde değil, dostluk içinde güler yüzlü olmamız lazım. Ülkemizdeki meselelerin çözümü için, ülkemizin dünyaya karşı kuvvetli olması için birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım" dedi.

TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu ise, bütün binaların amacının insana hizmet etmek olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Türkiye'nin şer odaklarıyla mücadelesinin sonuna kadar devam edeceğini kaydeden Gündoğdu, 15 Temmuz'da milletin yeni bir Çanakkale destanı yazdığını, 16 Nisan'da çift başlı sistemi bitirmek için sistem değişikliğine onay verdiğini belirterek, "Biz 16 Nisanı Türkiye'nin anayasa değişikliği olarak algılamıştık. Görüyoruz ki Avrupa Hayır kampanyasına dahil oldular ve şimdide akılları sıra bize ceza kesiyorlar. Değerli arkadaşlarım eski Türkiye geride kalmıştır. IMF'ye mahkum kalan Türkiye geride kalmıştır. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' sözünün içini doldurmaya devam edeceğiz. Biz Muhsin Yazıcıoğlu'na yeterince sahip çıkamamanın üzüntüsünü hep içimizde yaşadık. Biz darbe olduğunda foterini alıp gitmeyecek, darbecilerin karşısında duracak, Konya'nın toprağı kadar, İstanbul'un nüfusu kadar nüfusu olmayan ülkeler bize İMF aracılığıyla emir verdiğinde 'hadi oradan' diyecek bir dünya liderinin özlemiyle de hep yanıp tutuştuk. Öyleyse dünya liderinin öncülüğünde yeniden büyük Türkiye yolculuğu hayırlı olsun diyorum" dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ise vatandaşların bu hizmetlere layık olduğuna değinerek, "Darbe zihniyetine en büyük darbeyi 16 Nisan'da siz vurdunuz. Görüyorsunuz borsa tüm zamanların rekorunu kırdı. Ekonomik göstergelerimiz iyileşmeye başladı. Bundan sonra devletimiz bir taraftan terörle mücadelesini devam ettirecek, bir taraftan teröre destek veren ağababalarına karşı mücadelesini devam ettirecek, diğer taraftan ekonomik gelişmesini sürdürecek. Ama aynı zamanda yatırımlarını hızlı bir şekilde sürdürerek yoluna devam edecek. Bundan endişeniz olmasın. Bizler bundan sonra işimize gücümüze bakacağız" diye konuştu.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Osman Akgül de bu hizmetlerin ayrıcalık değil, zorunluluk olduğunun altını çizerek, "Bizler başta sayın Valimiz olmak üzere Ankara'da bize öncülük yapan Meclis İdare Amirimiz olmak üzere, Cihan kardeşimle beraber ilimizin bütün sorunlarını hep birlikte, el birliğiyle çözmeye gayret ediyoruz. Bizim birlik ve beraberliğimiz daim olduğu müddetçe, içimizde ayrık otları bir kenara ayırıp, huzurumuzu bozan ortamlardan uzak durduğumuz müddetçe bu hizmetler sağlıklı ve kalıcı bir şekilde devam edecektir" ifadelerin kullandı.

Kürtün Kaymakamı Mehmet Durgut yapılan hizmetler için teşekkür ederken Belediye Başkanı Ahmet Kanat ise 7 yıllık görev süresinde 2.sosyal tesisi ilçeye kazandırdığını, ellerinden geldiği kadarıyla birşeyler yapmaya, gelecek nesillere eserler bırakmaya çalıştıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Hacıfettahoğlu'nun yaptırdığı dua ve kurban kesiminin ardından katılımcıların hep birlikte kurdela kesmesiyle açılış gerçekleştirildi.

Açılışın ardından davetliler yeni hizmet binası ve sosyal tesisi gezerek Belediye Başkanı Ahmet Kanat'tan bilgi aldı.

