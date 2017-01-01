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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Çaturoğlu, Turizm Fakültesine yer gösterdi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:12
Çaturoğlu, Turizm Fakültesine yer gösterdi
Çaturoğlu, Turizm Fakültesine yer gösterdi

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından Ereğli ilçesine kurulma kararı alınan Turizm Fakültesinin geçici olarak FETÖ'den alınan bina da eğitim öğretime başlayacağını açıkladı .
AK Parti Milletvekili Faruk Çaturoğlu, tartışmalara neden olan Fakültenin yeri için açıklama yaptı. Turizm Fakültesinin Ereğli'ye büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Çaturoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti. Çaturoğlu, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu tarafından Kdz. Ereğli'de kurulması planlanan Turizm Fakültesi ile Zonguldak Merkez İlçede kurulması planlanan Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin YÖK'ten olur aldıktan sonra Rektörümüz Sayın Mahmut Özer'in bilgisi ve talebi ile Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık safahatlarını olağanüstü bir çabayla takip ettik ve neticede her iki fakültede resmi gazetede yayınlanarak kuruldu.
Bir sanayi kenti olduğu kadar sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal varlık ve özellikler ile aynı zamanda bir tarih, kültür ve doğa kenti olan Kdz. Ereğli'mize büyük katkılar sağlayacak Turizm Fakültesi kentin dinamiklerinin talebi ve Sayın Rektörümüzün duyarlılığı sonucu BEÜ senatosunun 12 Ekim 2015 tarihli toplantısında kararı alınmış, YÖK Başkanlığına yapılan teklif 12 Kasım 2015 tarihinde kabul edilmiş Resmi Gazetede 2016/8555 karar sırasıyla 8 nisan 2016 tarihinde kuruldu. 18 nisan 2016'da Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel fakülte dekanı olarak atandı ve Temmuz 2016'da da bölüm açma tekliflerinin onaylanması ile 6 bölüm açıldı. Bunlar; Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği ile Konaklama İşletmeciliği bölümleridir. Dört yıllık eğitim verecek olan Turizm Fakültesinin yapılanma çalışmaları devam etmektedir ve 2017-2018 akademik yılından itibaren öğrenci alınacaktır.
Proje çalışmaları devam eden BEÜ Ereğli Kampüsü yapılmak üzere BEÜ'ye tahsis ettirdiğimiz Kdz. Ereğli kampüsü inşa edilene kadar fakülteye bir yer arayışı içerisine girdik. İlk etapta İmam Hatip Ortaokulu'nu düşündük. Hatta Din Eğitimi Genel Müdürümüzden burayı istedik. Oda bizi kırmayarak bu teklifimizi kabul etti. Ancak İlçe Milli eğitim Müdürümüz ve İmam Hatip Okulları platformu ile yapmış olduğumuz toplantı neticesinde konuyu bir kez daha değerlendirdik. Merkezde bir imam hatip ortaokulunun gerekli olması ve diğer sebepler nazarı dikkate alınarak buranın yeni eğitim yılında tekrar imam hatip ortaokulu olarak açılması fikri ağır bastı.
Bunun üzerine ikinci alternatif olarak bir süredir yıkımı veya güçlendirilmesini karar aşamasında olan Atatürk Ortaokulu'na yoğunlaştık. Nihayet geçen hafta sonu Milli Eğitim Bakanlığından bu okulun güçlendirilmesi kararı çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile görüştük. Burayı süratle bitirip şu an Atatürk Ortaokulunun bulunduğu FETÖ'den hazineye, hazineden de Milli Eğitim Bakanlığına geçen şu an Atatürk ortaokulu olarak kullanılan eski Anafen Dershanesinin bulunduğu şehir merkezindeki binayı Turizm Fakültesi olarak kullanılmak üzere BEÜ'ye tahsisi sağlanacaktır. Konuya hakim olduğumuzu, takibimizde olduğunu, gereken çalışmanın yapıldığını ve hiç kimsenin merak etmemesini söylemiştik. Kdz. Ereğli'mize hayırlı uğurlu olsun. Başta Rektörümüz Sayın Mahmut Özer başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
(VK-SÖ-Y)

26.04.2017 16:20:19 TSI
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