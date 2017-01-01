YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Albayrak'tan, Çorlu TSO'ya ziyaret

Başkan Albayrak'tan, Çorlu TSO'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Ziyarette Çorlu TSO Meclis Başkanı İsmail Güleroğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir süre görüşen Albayrak, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün'ün vefatı dolayısıyla Güleroğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine taziyelerini sundu.

Güleroğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri de, ziyaretinden dolayı Başkan Albayrak'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(YG-MK-Y)



26.04.2017 16:23:39 TSI

NNNN

