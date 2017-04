YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Trabzon Kredi Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı

TRABZON (İHA) - Trabzon Kredi Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı.

Olağan Genel Kurul'a Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, İŞKUR İl Müdürü Adnan Zengin, Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, esnaf odası ve kefalet kooperatifi başkanları, kooperatif ortakları, esnaflar ve diğer ilgililer katıldı.

Divan Kurulu Başkanlığı'nı Temel Korkmaz'ın yaptığı olağan genel kurulun açılışında konuşan Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Kara, 17 yıldır görevini sevgi, saygı, hoşgörü anlayışıyla yürüttüğünü vurguladı. Başkan Kara, esnaf ve sanatkârlara destek olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "2016 yılı içinde toplam 37 milyon liralık kredi kullandırdık. 574 ortağımıza işletme kredisi olarak 26 milyon 600 bin lira, 378 ortağımıza da sıfır faizli kredi olarak 10 milyon 400 bin liralık kredi verdik. 2016 yılında 513 yeni ortak alımı yaparak, kendilerine 19 milyon 700 bin liralık kredi kullandırdık. 2016 yıl sonu itibarıyla plasmanımız 60 milyon liradır. 2016 yılında 175 ortağımız yapılandırma başvurusu yaptı ve toplam 1 milyon 617 bin 389 liralık krediyi yapılandırdık. Görevde olduğumuz 17 yılda geri dönüşler ile birlikte kullandırdığımız kredi miktarı 300 milyon liraya ulaşmıştır" dedi.

Başkan Kara, tüm iktidarların esnaf ve sanatkara destek olduğunu belirterek, "Ancak bu iktidar her zaman desteğini artırarak devam ettirdi. Şimdi hükümetimizden sicil affının uygulanması, KOSGEB'ten kredi kullanan esnafın kooperatiften kredi kullanamaması sorununun ortadan kaldırılması ve bankaların skorlama sorunlarıyla ilgili çözüm bekliyoruz. Bu konudaki raporumuzu da Trabzon ziyareti sırasında Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli'ye sunduk" diye konuştu.



Bir kere daha esnafa tarife uyarısında bulundu

Başkan Kara, turizm sezonu yaklaşırken Valilik'le ortak birçok çalışma yürüttüklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Turizm konusunda hassasiyetimiz had safhada. Esnaf ahilik geleneğine bağlı olarak işini namusu olarak görür. Geçen yıl turizm noktasında esnafımızdan bazı ufak tefek şikâyetler aldık. Gereğini yaptık. Haksız rekabet ile birlikte turisti sömürmeyi hedefleyen anlayışa asla izin vermeyeceğiz. Yüzü gülmeyen, samimi olmayan, vicdanı ile cüzdanı arasına sıkışanlar sadece kendi mesleklerine değil, bu şehrin geleceğine de ihanet etmiş olurlar. Turizm konusunda ne kadar başarılı ve samimi olursak kazanan Trabzon'umuz olur. Fiyat tarifelerimiz bu şehirde yaşayanlara olduğu gibi ilimize gelen bütün misafirlere de aynıdır. Bize gelen her türlü şikâyeti inceliyor ve yetkili makamlarla paylaşıyoruz. Tarife denetimlerimiz devam ediyor. Tüm esnaflarımızdan tarifelerini asmalarını rica ediyorum."



"Esnaf ayağına sıkmamalı"

Genel kurulda konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, 15 Temmuz'da devletine, milletine, ülkesine sahip çıkan esnaf teşkilatlarıyla gurur duyduklarını belirterek "Tarihi mekânları güzelleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Esnaf olarak ayağımıza sıkmayalım. Turistlere iyi davranalım. Gelen ziyaretçileri sömürmeyelim. Çift tarife kullanan esnafımız olmasın. Bana neyse turistlere de aynı fiyat olsun. Ekonomiyi ayakta tutmak için bunlar çok önemli noktalar" ifadelerini kullandı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise, kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu, bu nedenle esnaf ve sanatkârın sorunlarını iyi bildiğini vurgulayarak "Esnaf toplumun çimentosudur. Esnaf ve sanatkâr devletine, milletine sahip çıkmalı ki; ekonomimiz güçlü olsun. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında olma hedefimizi çalışan ve işini düzgün yapan esnaflarımızla yakalayacağız. Allah hepinize hayırlı kazançlar nasip etsin" şeklinde konuştu.

Genel kurulda daha sonra 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu ve 2016 yılı bilançosu okunarak, oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim ve denetim kurulları da oy birliğiyle ibra oldu. 2017 yılı tahmini bütçesi de kabul edildi.

26.04.2017

