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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Milas'ta 30 göçmen, 3 organizatör yakalandı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:19
Milas'ta 30 göçmen, 3 organizatör yakalandı
Milas'ta 30 göçmen, 3 organizatör yakalandı

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde güvenlik amacıyla yol kontrolü yapan Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir minibüs içerisinde 30 mülteci yakaladı. Mültecilerin yakalanmasının ardından kısa süre içerisinde organizatör olduğu iddia edilen 1'i Pakistan uyruklu 3 kişi de KOM ekiplerince yakalandı.
Selimiye - Milas Karayolu üzerinde önceki gün akşam güvenlik amacıyla yol kontrolü yapan Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Araç içerisinde yabancı uyruklu şahısları gören polis ekipleri durumu Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
KOM Milas Grup Amirliği Pakistan, Bangladeş ve Hindistan uyruklu göçmenlerin bulunduğu araç plakasında yaptığı sorgulama sırasında aynı plakanın aynı model başka bir araçta bulunduğunu tespit etti.
Diğer aracın da suça dahil olduğunu düşünen ve soruşturmasını bu yönde sürdüren KOM Ekipleri, takibe aldıkları aracı Balıkesir'de buldu. Gözaltına alınan araç sürücüsü E.K.'nin ifadesi doğrultusunda Milas'ta yakalanan E.M. ve Pakistan uyruklu U.H. de gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki ifadeleri tamamlandıktan sonra Milas Adliyesi'ne sevk edildiler.
(ÇP-BT)

26.04.2017 16:28:16 TSI
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