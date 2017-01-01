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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Kırşehir'de FETÖ duruşmasında 1 tahliye 10 tutuklama

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:25
Kırşehir'de FETÖ duruşmasında 1 tahliye 10 tutuklama

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Emniyet yapılanmasının yargılandığı FETÖ/PDY duruşmasında 1 kişi tahliye edilirken, tutuksuz yargılanan sanıklardan 10'u tutuklandı.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 25 tutuklu 22 tutuksuz sanık katıldı. Tutuklu sanıklardan 2'si duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.
Mahkeme heyeti yaptığı sorgulama neticesinde, tutuksuz yargılanan 22 polisten A.K.,D.Ç.,E.E.,E.K.,F.Ç.,H.A.,S.K.,M.C.,N.A.,Y.G.'nin tutuklanmasına, tutuklu yargılanan B.A.'nın ise tahliyesine, diğer 24 tutuklu sanığın da tutukluluk hallerine karar verdi.
Duruşma ileri bir tarih ertelendi.
(EÖ-SK)

26.04.2017 16:34:16 TSI
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