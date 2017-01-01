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TEMEK 'Elde Kurdele İşi Kursu Yıl Sonu Kapanış Sergisi'



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (TEMEK), eğitim alan kursiyerler için Elde Kurdele İşi Kursu Yıl Sonu Kapanış Sergisi ve Sertifika Töreni düzenlendi.

Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin eserleri Süleymanpaşa ilçesi Bıyıkali Mahallesinde sergilendi. Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı, Bıyıkali Mahallesi Muhtarı Mestan Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bıyıkalili kadınlar, katılımları, sıcak karşılamaları ve destekleri ile gönlümüzde bir kez daha taht kurdular. Kendilerine teşekkür ediyorum. TEMEK kursumuzun hayırlı olmasını diliyor, Bıyıkali Mahallemizde daha nice etkinliklerde, açılışlarda, kurslarda bir araya gelmeyi ve mahallemizin güzelliklerinin Tekirdağ'a ve ülkemize tanıtılmasını diliyorum" dedi.

Konuşma sonrasında, 5 ay süren kursu başarıyla tamamlayan 8 kursiyere sertifikası verildi. Sertifika töreninin ardından açılış kurdelesi kesildi ve el emeği ürünlerden oluşan sergi gezildi.

(YG-MK-Y)



26.04.2017 16:36:35 TSI

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